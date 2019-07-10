Политика

Всемирно известный поэт и издатель, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко, выдающийся государственный деятель Иван Малкович стал уполномоченным лицом партии «Европейская Солидарность» на внеочередных парламентских выборах.

Он убежден, что вокруг «Европейской Солидарности» сплотились наиболее опытные политики и деятели, которые доказали свою способность защищать национальные интересы Украины. Об этом он заявил в обращении, распространенном в социальных сетях.

«Я поддерживаю на этих выборах «Европейскую Солидарность «. Именно здесь собрались самые яркие украинские политики, у которых за плечами не пустые разговоры, а конкретные важные для Украины законы. Николай Княжицкий — с законом об украинском языке, Владимир Вятрович — с молниеносной декоммунизацией, Андрей Парубий, Владимир Арьев, Ирина Геращенко, которые и здесь, и на европейской арене отчаянно боролись за интересы Украины.

Возглавляет эту силу, по моему убеждению, один из сильнейших современных европейских лидеров Петр Порошенко, который, среди прочего, имеет одну просто выдающуюся черту — волю к действию. Он никогда не говорил, что за нас всё уже решили, а бросался в бой, с глазу на глаз убеждал влиятельных европейских и мировых лидеров и все-таки защищал Украину в, казалось бы, безнадежные моменты, когда нас якобы уже сдали Путину", — подчеркнул Иван Малкович.

В команде «Европейской Солидарности» есть уникальное сочетание опыта и свежих идей — 70% кандидатов не были в парламенте или правительстве, но в течение последних пяти лет ежедневно боролись за Украину каждый на своем фронте. И чтобы вся команда с первых дней работы нового созыва парламента могла эффективно работать, ей нужны 30% опытных проукраинских политиков, которые знают все нюансы работы — как под куполом Верховной Рады, так и на дипломатическом фронте. Подобное использование опыта и свежих сил напомнило Ивану Малковичу старую японскую мудрость.

«В предвыборные дни вспоминаю старую японскую сказку. В одном краю был такой жестокий обычай: всех родителей, которые достигали 60-летнего возраста, дети должны были выносить далеко в горы и оставлять там на произвол судьбы. Один любящий сын не смог этого сделать. Он сказал: «Пусть меня накажут страшной карой, но я, папа, не дам тебя в обиду». Он его прятал, кормил, и вот в трудные времена именно отцовские мудрые советы помогли сыну и не только ему…

Проецируя эту историю на выборы, хочу подчеркнуть, что только сотрудничество молодых и опытных политиков может обеспечить развитие нашей страны", — отметил Малкович.

Поэт призвал, чтобы в период пробуждения пятой колонны страны-агрессора, которая пытается завести в новый парламент как можно больше своих представителей, украинцы сделали выбор в пользу европейского будущего и той политической силы, которая точно сможет сломать сценарии Кремля.

«Я доверяю этим людям. Знаю, что они не позволят, чтобы нас всех обыграли очень опытные в коварных антиукраинских действиях медведчуки и другая промосковская нечисть. Давайте не будем беззаботными и хотя бы на этих выборах перестанем исповедовать печально известный украинский «якосьвонобуддизм». Поддержим реальных проукраинских политиков, которые по всем соцопросам имеют шанс пройти в Верховную Раду. Я — за «Европейскую Солидарность», — отметил Малкович.



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