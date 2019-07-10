«Из уважения к народу»: Путин высказался по поводу санкций против Грузии

Мир

Во вторник, 9 июля, президент России Владимир Путин отреагировал на призыв Государственной думы ввести санкции против Грузии из-за телеведущего Георгия Габунии, который в прямом эфире канала «Рустави 2» нецензурно оскорбил российского лидера. Видео поступка Габунии стало вирусным в интернете. В Грузии его брань вызвала неоднозначную реакцию.

Напомним, отношения между Тбилиси и Москвой резко обострились в конце июня. Ее спровоцировал своим возмутительным поведением депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Он прилетел в столицу Грузии во главе российской делегации, которая должна была принять участие в 26-й Генеральной Межпарламентской ассамблее православия (МАП). Гаврилов занял место спикера грузинского парламента и поставил рядом с собой флаг Российской Федерации.

Это привело к массовой акции протеста, которая охватила Тбилиси и продолжалась несколько дней. Полиция применила силу. Использовались резиновые пули. Два человека, включая журналистку Мако Гомури, лишились глаза. Но демонстранты не сдались. Они добились отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе, а также отмены мажоритарной системы парламентских выборов.

На массовые протесты в Тбилиси Москва ответила запретом российским авиакомпаниям осуществлять регулярные пассажирские рейсы в Грузию. Он вступил в силу с 8 июля. Также были запрещены полеты грузинских авиакомпаний в Россию.

На фоне этих событий оскорбление в адрес Путина, прозвучавшее в прямом эфире «Рустави 2», прозвучало особенно остро. Большинство граждан Грузии поддерживают Габунию. Он сказал вслух то, о чем многие думают в эти дни. Однако люди согласны с тем, что президент республики Саломе Зурабишвили и премьер-министр Мамука Бахтадзе публично осудили поведение телеведущего. Они назвали его демарш провокацией.

Руководство «Рустави 2» согласилось с такой оценкой, но в то же время обвинило власти в оказании давления на телеканал. Увольнять Габунию не стали — отправили в отпуск на два месяца.

Тем временем в России началась подлинная антигрузинская истерия. Политики разных уровней изгалялись в том, как бы побольнее ударить по национальной гордости Грузии. Состоялось специальное заседание Госдумы. Громче всех кричал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. «Нас по морде бьют, будут убивать, а мы будем говорить о дружбе народов! Русский царь уже направил бы войска в Грузию, Брежнев бы уже отправил!» — неистовствовал он.

Когда спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести санкции против Грузии, например, запретить импорт «Боржоми» и вин, Жириновский снова взорвался: «Это длится много лет, и одним „Боржоми“ не обойтись!» Лидер ЛДПР требовал прекратить все экономические связи с Грузией и, в частности, не поставлять республике электроэнергию.

Весьма оскорбительно прозвучало заявление вице-спикера Госдумы Петра Толстого. Представитель «Единой России» для начала прошелся по Георгию Габунии. Он заявил: «Макака может бросать банановой кожурой в человека, а вот если человек отвечает тем же, то сам становится макакой». Тем самым Толстой подчеркнул, что не следует материть Габунию. Ответный удар нужно наносить по всей Грузии.

«Нельзя оставить в стороне и сказать: ну ладно, что вы, давайте будем их поддерживать, нам еще вместе лобио кушать. Извиняться им надо не за слова, не за тон, а за смысл, за риторику в адрес России, президента! Грузия и Украина — злобные инвалиды, появившиеся на карте только благодаря России. И если украинским политикам только предстоит извиниться за пять лет бесчинства на Украине, то грузинские — должны это сделать немедленно и официально», — потребовал Толстой.

В итоге Госдума приняла решение — обратиться к правительству России с призывом ввести экономические санкции в отношении Грузии. Они должны включать запрет импорта минеральной воды «Боржоми» и грузинских вин, а также следует ввести существенные ограничения на денежные переводы из России в Грузию.

Спустя пару часов после оглашения этого решения свою точку зрения высказал Владимир Путин. Президент России находился 9 июля в Екатеринбурге на Глобальном саммите по производству и индустриализации. Журналисты попросили его прокомментировать позицию Госдумы.

«Я бы не стал вводить различного рода санкции в отношении Грузии именно из уважения к грузинскому народу. Ну вот один вышел, что-то ляпнул, изображая из себя нечто. О нем раньше никто не знал, а сейчас все говорят. Ну в этом смысле добился своего. Ну отстранили его на два месяца, он поехал на отдых, придет — продолжит работу. Но власти Грузии извинились. Ради восстановления полноценных отношений я бы не стал предпринимать ничего, чтобы стало осложнять наши отношения», — сказал Путин.

«Безусловно, сделанные в Тбилиси представителями оппозиции антироссийские провокационные заявления, которые вызвали обострение ситуации, были категорически неприемлемы, и грузинские власти их осудили. Считаю, что решение президента России является единственным верным решением, которое можно только приветствовать», — заявил глава МИД Грузии Давид Залкалиани в эфире грузинского телеканала «Имеди».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали также, что, по мнению Путина, Украина и Россия обречены на сближение, поскольку имеют «общую историю». Об этом российский президент заявил в интервью для нового фильма американского режиссера Оливера Стоуна «В борьбе за Украину».



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