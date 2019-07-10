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Лето 2019-го может стать самым жарким в истории: на Аляске фиксируют рекордно высокую температуру
Нынешнее лето обещает стать самым жарким в истории за все время наблюдений. В июне температурные рекорды были побиты в нескольких странах Европы, включая Италию, Германию и Испанию. В июле это произошло в Узбекистане. Жара в отдельных районах республики достигает 47 градусов, что на 5−7 градусов выше нормы для этого времени года.
Власти были вынуждены ввести временные ограничения на скорость движения поездов и запретить проезд больших грузовиков на отдельных участках дорог. Пассажирам в поездах бесплатно раздают минеральную воду.
Синоптики предупреждают, что такая погода простоит почти до конца июля. Температура воздуха будет ночью в пределах 24−27 градусов, днем — до 43−44 градусов. В Ташкенте самая высокая температура за все время наблюдений была зафиксирована 18 июля 1997 года — 44,6 градуса. Специалисты уверены, что этот рекорд будет побит со дня на день.
Если жители Узбекистана в большинстве своем привыкли к столь жаркому июлю, то население Аляски пребывает уже несколько дней в состоянии шока. Здесь 5 июля воздух накалился до 32 градусов! А ведь средняя температура для этого северного американского штата составляет 18 градусов! Пиком считается отметка в 24 градуса.
Такая аномалия несет множество серьезных проблем. Отсутствие кондиционеров в большинстве домов на Аляске (эта техника попросту была не нужна раньше) — это еще полбеды. Горят леса. Города окутаны дымом, людям нечем дышать. Местные реки переполнены водой — тают снега. Ученые заявили о массовой гибели птиц, гнездящихся на берегах Берингова моря. Из-за повышения температуры воды в нем образовался острый дефицит рыбы и планктона, которые мигрировали в поисках привычного холода.
А пока многие страны Европы страдают от аномальной жары, в Украину неожиданно пришла сентябрьская свежесть.
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