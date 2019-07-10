Смерть из-за телефона: под Тернополем повесился 12-летний мальчик

Происшествия

В Тернопольском районе отчим обнаружил повешенным своего 12-летнего пасынка. Это второе подобное самоубийство в Украине за одни сутки. В обоих случаях фигурируют мальчики одного возраста. Ранее 12-летний мальчик покончил с собой в Сумской области. И вот теперь — новая трагедия.

12-летний Сергей c Тернопольщины покончил жизнь самоубийством в летней кухне. Мальчик вбил в стену гвоздь на высоте примерно двух метров и накинул на него веревку. Отчим обнаружил тело своего пасынка случайно, когда зашел на кухню. Мужчина вытащил мальчика из петли и вызвал «скорую», но спасти ребенка не удалось.

Семья, в которой воспитывался Сергей, была вполне благополучной. Об этом «ФАКТАМ» рассказал пресс-офицер полиции Тернопольской области Сергей Крета:

— Мама мальчика на заработках за границей. Двое ее сыновей оставались дома с отчимом. Мы поговорили с соседями. Хотели выяснить причины, почему так случилось, почему ребенок решил уйти из жизни? Думали, может быть, отчим не ладил с пасынками и у них были постоянные ссоры? Ничего подобного. По свидетельству соседей, мужчина очень хорошо относился к сыновьям своей жены. Мальчики всегда были аккуратные, накормленные. Никто не слышал, чтобы у них были какие-то скандалы. Но, как нам удалось узнать, накануне трагедии сначала мама, а потом и отчим отчитали Сережу за разбитый смартфон. Дело в том, что за короткое время мальчик случайно разбил уже вторую дорогую мобилку. Видимо то, что его отругали, он принял близко к сердцу.

Версия о самоубийстве из-за разбитых телефонов — основная, но полиция будет выяснять все обстоятельства трагедии. Пока же открыто уголовное производство по статье «Умышленное убийство» с пометкой «Самоубийство».

Ранее в Херсонской области произошло еще одно загадочное самоубийство ребенка. 9-летняя девочка повесилась на ручке двери ванной комнаты.

Как рассказала «ФАКТАМ» психолог Наталия Бугаева, наиболее уязвимой категорией молодых людей в плане склонности к суициду в Украине признаны юноши и девушки в возрасте 13−17 лет.

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