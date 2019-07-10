Происшествия

Заложницы, миллион и вертолет: «шутка» налетчика привела его в СИЗО

Суворовский районный суд Одессы арестовал мужчину, взявшего в заложники двух сотрудниц кредитного учреждения. Напомним, неизвестный взял в заложники сотрудниц одного из кредитных учреждений, расположенного в Суворовском районе города. Трехчасовые переговоры со злоумышленником не дали результата. Тогда спецназовцы подорвали окно и двери кредитного киоска и ворвались внутрь.

Адвокат подозреваемого просил для своего подзащитного домашний арест, однако суд согласился с доводами стороны обвинения. Мужчина получил два месяца содержания под стражей без права внесения залога.

Присутствовавшая на судебном заседании бабушка обвиняемого пояснила, что у ее внука накопился финансовый долг в этом учреждении. Потому он пришел, чтобы выяснить, как конкретно погашать этот долг, а потом «просто решил пошутить».

По данному факту расследуется уголовное производство по ч. 2 ст. 147 (захват заложников) и ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Если за разбой подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы, то за захват заложниц — все 15.

Напомним, ранее в сеть попало видео освобождения заложниц из кредитного учреждения в Одессе.



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