«Динамо» — «Брентфорд»: онлайн-видеотрансляция матча

Спорт

В субботу, 13 июля, киевское «Динамо» проведет предпоследний спарринг на предсезонном сборе в Австрии. Соперником подопечных Александра Хацкевича, которые в четырех товарищеских отпраздновали две победы и дважды сыграли вничью, станет клуб второго силе дивизиона Англии «Брентфорд», занявший в чемпионшипе по итогам прошлого сезона 11-е место.

В составе соперника «бело-синих», которого тренирует 45-летний датский специалист Томас Франк, выступают легионеры из 13 стран. В рамках подготовки к новому сезону «Брентфорд» провел спарринг с земляками из «Уимблдона», разгромив представителя третьего дивизиона — 3:0.

Прямая видеотрансляция матча «Динамо» — «Брентфорд» (начало — 13 июля в 13:00).



Кстати, один из лидеров «Динамо» Виктор Цыганков, пропустивший все матчи в Австрии, приступил к беговой работе под присмотром врачей. Как сообщает официальный сайт столичного клуба, футболист занимался по индивидуальной программе после того, как серия тестов выявила у него микроповреждение.

В последнем спарринге на австрийской земле динамовцы в воскресенье, 14 июля, сыграют с местным «Швацом». А официальный сезон команда Хацкевича начнет 28 июля матчем за Суперкубок Украины против «Шахтера» в Одессе.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что гол Соля принес «Динамо» ничью в поединке с греческим «Олимпиакосом».

Фото ФК «Динамо»



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