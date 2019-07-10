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«Динамо» — «Брентфорд»: онлайн-видеотрансляция матча
В субботу, 13 июля, киевское «Динамо» проведет предпоследний спарринг на предсезонном сборе в Австрии. Соперником подопечных Александра Хацкевича, которые в четырех товарищеских отпраздновали две победы и дважды сыграли вничью, станет клуб второго силе дивизиона Англии «Брентфорд», занявший в чемпионшипе по итогам прошлого сезона 11-е место.
В составе соперника «бело-синих», которого тренирует 45-летний датский специалист Томас Франк, выступают легионеры из 13 стран. В рамках подготовки к новому сезону «Брентфорд» провел спарринг с земляками из «Уимблдона», разгромив представителя третьего дивизиона — 3:0.
Прямая видеотрансляция матча «Динамо» — «Брентфорд» (начало — 13 июля в 13:00).
Кстати, один из лидеров «Динамо» Виктор Цыганков, пропустивший все матчи в Австрии, приступил к беговой работе под присмотром врачей. Как сообщает официальный сайт столичного клуба, футболист занимался по индивидуальной программе после того, как серия тестов выявила у него микроповреждение.
В последнем спарринге на австрийской земле динамовцы в воскресенье, 14 июля, сыграют с местным «Швацом». А официальный сезон команда Хацкевича начнет 28 июля матчем за Суперкубок Украины против «Шахтера» в Одессе.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что гол Соля принес «Динамо» ничью в поединке с греческим «Олимпиакосом».
Фото ФК «Динамо»
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