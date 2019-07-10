Меркель снова трясло на официальной встрече (фото, видео)

Мир

В среду, 10 июля, канцлер Германии Ангела Меркель вновь на смогла контролировать дрожь в руках во время официальной встречи. Глава правительства ФРГ принимала в Берлине премьер-министра Финляндии Антти Ринне. 64-летняя Меркель неестественно сжала губы и прикрыла глаза. В этот момент у нее дрожали руки.

Это уже третий случай, когда канцлер Германии чувствует себя плохо на публике.

Первый раз это произошло 18 июня во время визита в Берлин президента Украины Владимира Зеленского. Все тело Меркель дрожало. Канцлер, как считают СМИ, перенесла обморок на ногах. Тогда глава правительства ФРГ объяснила свое самочувствие жаркой погодой (в Берлине в тот день было 28 градусов по Цельсию) и обезвоживанием организма. «После того, как я выпила подряд три стакана воды, все пришло в норму, и сейчас я чувствую себя очень хорошо», — заявила канцлер.

Однако 27 июня во время ее встречи с президентом ФРГ Франк-Вальтером Штайнмайером Меркель снова почувствовала себя плохо. У нее тряслись руки. Канцлер прижимала их к себе, стараясь унять дрожь. Ей предложили стакан воды, но она отказалась. Затем всем стало очевидно, что канцлер с трудом передвигается. Ее шатало.

Это произошло накануне саммита G20 в Осаке. Меркель полетела в Японию самолетом вечером того же дня. И снова в окружении канцлера все списали на жару.

Но 10 июля в Берлине было 18 градусов тепла. Пока комментариев от Меркель не было. Немецкие СМИ напомнили, что в 2014 году канцлер в последнюю минуту отменила важную пресс-конференцию, потому что ей стало плохо.

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