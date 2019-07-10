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В Днепре злоумышленники подорвали банкомат, но забрали не все деньги (фото)
В Днепре при помощи газа подорван очередной банкомат, из которого злоумышленники украли деньги и скрылись.
Как сообщает «Информатор», ЧП произошло ночью 9 июля на Донецком шоссе, где двое неизвестных подорвали банкомат «Райффайзен Банк Аваль». По предварительной версии, в него запустили газ, вследствие чего произошло замыкание и аппарат буквально разорвало на части.
Банкомат располагался на первом этаже 10-этажного дома, где находится филиал банка. У следствия есть приметы двоих неизвестных, которые с деньгами скрылись на велосипедах.
Стоит отметить, что злоумышленники забрали не все кассеты с деньгами, находившиеся в банкомате. Из пяти кассет с 1 миллионом 100 тысячами гривен преступники украли лишь две, в которых было около 400 тысяч гривен.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в поселке Рогань (Харьковская область) был взорван банкомат «Ощадбанка», установленный в торцевой стене местного дома культуры. Чтобы добраться до денег, грабители воспользовались взрывчаткой.
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