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Модный тренд – бахрома: как и с чем ее носить (фото)
Бахрома — актуальный тренд сезона. Она занимает почетное место в коллекциях многих именитых кутюрье и неизменно приковывает к себе взгляд. Однако носить ее решаются далеко не все. И первая причина в том, что не знают, с чем лучше ее сочетать, а с чем не стоит. Однако тренд достоин того, чтобы в нем детально разобраться. Ведь этот элемент декора способен сделать ваш образ ярким и неповторимым. И если вы сумеете сделать наряд эксклюзивным, непременно услышите в свой адрес комплименты. А они, как известно, — прекрасный источник вдохновения.
О том, как и с чем носить бахрому, «ФАКТАМ» рассказала киевский стилист Ирена Винцюк. Также она пояснила, в каких аксессуарах использовать данный декор не стоит.
— Бахрома — фаворит летнего сезона, — говорит Ирена Винцюк. — С одной стороны, есть четкая ассоциация с периодом «Великого Гэтсби», когда летящие нити сверкающих нарядов умело скрывали слишком откровенную длину платьев или прозрачность ткани, а для многих бахрома — целая эпоха свободы богемного шика «бохо» и беззаботности хиппи. Именно использование бахромы в прошлом веке сделало дизайнера Мадлен Вионне знаменитой, а ее невероятными нарядами до сих пор вдохновляются творцы модной индустрии. В нынешнем летнем сезоне бахрома используется в качестве декора на платьях, блузах, юбках, свитшотах, обуви. Она может быть разной: короткой и длинной, в виде кисточек или летящих лент прорезанной ткани, шелковых нитей. Ее создают из замши, кожи или даже пластика. В период летнего сезона бахрома актуальна в виде отделки на легких платьях и летящих сарафанах. Прекрасно интегрируется и в дизайн платьев-пончо, четко попадая в настроение эпохи «бохо», когда акцент висюлек смещался с нижней части изделия в зону декольте. И неважно, в каком количестве будет использована бахрома в вашем образе, то ли как акцент на рукавах, воротнике или подоле наряда, то ли как полноценный каскад висюлек на платье в несколько ярусов. Общее настроение костюмного ансамбля однозначно обретет нотки легкости и энергичности.
— С какой обувью посоветуете носить платья и сарафаны с бахромой?
— С высокими каблуками, открытыми босоножками, вьетнамками на низком ходу и даже кроссовками в стиле ugly sneakers. Один из трендов лета — юбки с бахромой, причем длина нитей варьируется от укороченных висюлек в несколько ярусов (при этом добавляется объем в нижней части фигуры) до длинной «лапши», которая способна визуально вытянуть силуэт. Можно дополнять юбку с бахромой женственными блузами из полупрозрачной ткани, базовыми футболками для повседневной носки, сдержанными оверсайз-жакетами и достаточно объемными свитшотами. Подчеркнуть эклектичность образа можно как изящной шпилькой, так и грубой обувью.
— А что можно сказать насчет аксессуаров?
— Сумки и обувь с бахромой сегодня актуальны. Бахрома прекрасно «подружилась» с популярными нынешним летом плетеными сумками и огромными шопперами, придавая им летящее, слегка богемное настроение, несмотря на достаточно нейтральные песочные и нюдовые цветовые решения. Тонкие нити танцующих веревочек на поясах способны оживить даже базовый наряд, выгодно подчеркнуть талию и скорректировать пропорции силуэта. Этнические и фольклорные мотивы бахромы просочились в обувь так же активно, поэтому на подиумах мы видим повседневные шлепки с декором в виде бахромы, изящные босоножки с пучками ниточек и даже туфли с акцентными веревочками. А вот в украшениях ведущие игроки модной индустрии использовать бахрому не рекомендуют, отдавая предпочтение цепям и металлическим кулонам, витиеватым браслетам, барочному необработанному жемчугу, моносерьгам из пластика или россыпи ракушек, а также крупным кольцам с массивными камнями и цветами.
— Многие считают, что носить вещи с бахромой — прерогатива юности. Так ли это?
— Нет, возрастных ограничений не существует, но нужно учитывать многие нюансы.
• Ввиду динамичной структуры бахрому желательно использовать только в одном элементе «лука», иначе образ может выглядеть перегруженным и аляповатым.
• Бахрома увеличивает ту зону нашего силуэта, где она размещена. Если желаете сделать декольте визуально объемнее, используйте бахрому как акцент в данной части фигуры, а если нужно зрительно расширить зону бедер, то сконцентрируйте данный декор в нижней части туловища, желательно каскадом в несколько ярусов.
• Комбинируйте изделия с бахромой с базовыми, простыми и сдержанными вещами, выполненными из гладких фактур, потому что слишком рифленые и объемные материалы могут попросту «забить» этот струящийся акцент.
• Юбки и платья длины миди и по колено, а также брюки с элементами бахромы вполне могут стать основой повседневного гардероба, а вот сарафаны в пол и платья с декольте больше подойдут для пляжного отдыха и вечерних выходов на коктейль.
• Бахрома прекрасно сочетается с денимом, ковбойским стилем и этническими мотивами.
• Если не хотите делать акцент на талии или переживаете о ложном эффекте дополнительного объема в данной зоне, лучше пройти мимо поясов с бахромой.
— Кажется, тренд струящихся нитей с нами надолго, — резюмирует Ирена Винцюк, — так что рекомендую черпать в нем вдохновение и разнообразить свой летний гардероб столь красочным акцентом.
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Фото из альбома Ирены Винцюк
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.