Хулио Иглесиас проиграл 30-летнюю тяжбу и признан родным отцом 43-летнего португальца (фото)

Шоу-бизнес

В среду, 10 июля, в Валенсии завершилась скандальная судебная тяжба, длившаяся 30 лет. Проигравшим оказался знаменитый испанский певец Хулио Иглесиас. Суд признал его биологическим отцом 43-летнего Хавьера Санчес-Сантоса. У 75-летнего певца есть 20 дней на то, чтобы обжаловать это решение.

Единственная возможность для этого — сдать тест ДНК. До сих пор Иглесиас категорически отказывался от этого.

Матерью Хавьера является бывшая португальская танцовщица Мария Эдите. Она утверждает, что забеременела от Хулио в 1975 году. У них тогда был страстный роман. Иглесиас это всячески отрицает.

Мария Эдите и ее сын Хавьер Санчес-Сантос

В 1992 году Мария и Хавьер уже добивались решения суда, признавшего отцовство певца. Однако затем оно было пересмотрено. Но Мария не сдавалась. Адвокаты Иглесиаса теперь утверждают, что нынешнее решение не имеет юридической силы, поскольку этот вопрос уже рассматривался судом ранее и не подлежал новому изучению. Но их позиция не была принята во внимание.

Судья в Валенсии подчеркнул, что его убедили два аргумента. Первый — неоспоримое внешнее сходство Хулио и Хавьера. Второй — Мария Эдите предоставила подробнейшие детали своего романа с певцом.

У Иглесиаса до сих пор было восемь детей. Троих родила его первая супруга, журналистка и модель Исабель Прейслер. Это дочь Мария Исабель, сын Хулио Иглесиас-младший и Энрике Иглесиас, также ставший популярным певцом. В 1979 году Исабель развелась с Хулио. По слухам одной из причин была его супружеская неверность.

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После развода певец долгое время жил с голландской моделью Мирандой Рейнсбургер. На протяжении 20 лет они не оформляли свои отношения, хотя Миранда родила Хулио пятерых детей — сыновей Мигеля Алехандро и Родриго, дочерей-близняшек Викторию и Кристину и Гильермо, который появился на свет, когда его отцу было уже 63 года. И только в 2010 году Хулио и Миранда поженились. На церемонии бракосочетания в Андалусии присутствовали только пятеро их детей и два свидетеля.

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