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В «Европейской Солидарности» заявили о «массовых провокациях» в отношении ее кандидатов
Партия «Европейская Солидарность» обратилась к международным наблюдателям и правоохранительным органам в связи с массовыми провокациями, направленными на дискредитацию кандидатов в народные депутаты от этой политической силы.
«Особенно участились такие попытки после того, как различные социологические опросы отмечают существенный рост рейтинга «Европейской Солидарности». Провокаторы не скрывают своей политической принадлежности и действуют в парадигме пророссийского реванша, — говорится в обращении. -Также выражаем возмущение тем фактом, что провокации происходят при молчаливом согласии действующей власти, а иногда — с участием ее сторонников.
Считаем эти действия недобросовестной политической конкуренцией и попыткой методами «черных технологий» сорвать предвыборные туры членов партии.
В частности, речь идет о попытках срыва встреч кандидатов в народные депутаты с избирателями в ряде регионов — Хмельницкой, Закарпатской, Винницкой областях.
Умышленное провоцирование конфликтов, препятствование встречам с избирателями, срыв публичных мероприятий противоречат международным принципам ведения избирательной кампании.
Партия Петра Порошенко «Европейская Солидарность» обращается к международным наблюдателям с просьбой зафиксировать эти случаи в своих отчетах по итогам проведения избирательной кампании в Украине. Мы также обращаемся к правоохранительным органам с требованием обеспечить беспрепятственное ведение предвыборной агитации кандидатами в депутаты от «Европейской Солидарности», поскольку законодательство предусматривает уголовную ответственность за препятствование проведению предвыборной агитации".
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