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На новые лица в парламенте возлагают большие надежды. Готова их оправдать, — Виктория Муха
Виктория Муха — новое лицо украинской политики. О таких, как она, говорят: «Человек, который поднялся по социальному лифту». Виктории 39 лет, но она является одной из нескольких женщин, занимающих руководящие должности в Киевском городском совете. В июне этого года более 43 тысяч жителей столицы поставили свои подписи, поддержав выдвижение Виктории Мухи кандидатом в народные депутаты Украины. Она баллотируется в 218-м мажоритарном округе Киева, куда входят микрорайоны Беличи, Новобеличи, Академгородок, Пуща-Водица, Берковцы, Святошин, Туполева, Куреневка, Приорка, Минский массив, Водогон.
В интервью «ФАКТАМ» Виктория Муха рассказала о своем детстве, образовании, работе в Киеве, а также о планах работы в Верховной Раде и о многом другом.
«В детстве папа брал меня с собой в командировки в Киев и я сидела на совещаниях и рабочих встречах»
— Виктория, помните случай из детства, который отчетливо повлиял на ваш характер и на жизнь?
— Мне было лет шесть или семь. Мы с мамой пришли домой и поняли, что нашу квартиру… ограбили. Забрали все ценные вещи, в том числе мамину школьную золотую медаль. Помню, мама тогда сказала: «Ничего страшного, ты принесешь нам новую медаль! Теперь на „золото“ должна учиться ты». Я прониклась серьезностью момента, желание учиться еще больше усилилось, ведь надо было выполнить обещание, которое дала родителям.
— Какие же предметы стали любимыми?
— В школе у нас была очень требовательная учительница английского. С пятого класса мы читали на английском целые книги. Так что школу закончила с отличным знанием этого языка. Уже в университете очень легко давалась высшая математика и теория вероятности. Училась на юридическом факультете, но, как ни странно, эти предметы были включены в программу.
— Было ли желание уехать жить за границу, тем более с таким знанием английского?
— На втором курсе я поехала в Лондон по программе нашего университета (Виктория Муха училась в Международном научно-техническом университете. — Авт.). Стажировалась там с 1999 по 2003 год, затем в столицу Британии ездила несколько раз летом. Так что определенный опыт жизни за границей у меня есть. Многие мои знакомые уехали и остались в других странах. Я приняла решение жить и работать в Украине. За границей может быть комфортнее, может быть лучше работа. Но изменения нужно создавать в собственном государстве. Там, где мы есть.
— Тем не менее Лондон стал для вас особенным городом?
— Это действительно так. Судьба повторно связала меня с этим городом в 2005 году. Я подалась на конкурс для участия в стипендиальной программе Фонда Джона Смита в Великобритании. Из Украины они отобрали всего четырех человек. В то время у меня была мечта познакомиться с тогдашним премьером Великобритании Тони Блэром. И эта мечта осуществилась. Он встретился с участниками программы на традиционном английском чаепитии. Глава британского правительства произвел впечатление очень открытого человека. Поразила его искренность и простота в общении. Нашим политикам надо брать пример.
— Родители как-то помогали вам во взрослой жизни?
— Мои родители обычные инженеры. Папа часто ездил в командировки в Киев. Я просилась с ним, и он брал меня с собой. Сидела на совещаниях, рабочих встречах. Со школьных лет очень полюбила Киев и еще тогда решила для себя, что жить и работать буду именно в этом городе.
«Стоит мечтать о глобальных изменениях, но надо начинать с чего-то небольшого и уметь брать на себя ответственность»
— Где начали работать после вуза?
— В Комитете Верховной Рады по вопросам промышленности и предпринимательства. Помогала с подготовкой и анализом законопроектов, с организационными моментами. Эта работа научила очень ответственно относиться к документам. Иногда даже одно предложение, написанное непрофессионально или с ошибками, может привести к необратимым последствиям.
А дальше был Майдан 2004 года. Меня пригласили работать в «Народный союз «Наша Украина», там возглавила общий отдел центрального исполкома партии. В те годы познакомилась с народным депутатом Александром Третьяковым, начала работать в его команде. Вместе мы прошли и Революцию достоинства. Для нас она началась раньше, чем прозвучал призыв выходить на Майдан 21 ноября 2013 года. При поддержке Александра Третьякова, в рамках гражданской инициативы «Третья Украинская республика», еще за месяц до Евромайдана, были напечатаны миллион лент с флагами ЕС и Украины. Мы сначала распространяли их в Киеве, затем ленты разошлись по всем регионам.
— По сути, с того момента вы активно вовлечены в политику?
— Обе революции научили меня, что стоит мечтать о глобальных изменениях, но надо начинать всегда с чего-то небольшого и уметь брать на себя ответственность. Поэтому в 2014 году решила принять участие во внеочередных выборах в Киевский горсовет. Мне был небезразличен Святошинский район, потому что к тому времени уже очень хорошо его знала. Я благодарна каждому, кто мне поверил и выбрал своим депутатом. Это был округ на Беличах и Новобеличах.
Тогда люди чаще всего задавали один вопрос: «А если мы вас выберем, вы не исчезнете? Ведь депутатам лишь бы избраться, а потом в округе их уже не увидишь». Не исчезла. Работала и есть о чем отчитываться.
Через год, в 2015-м, — очередная избирательная кампания в Киевсовет. Снова Новобеличи. И вновь люди доверили мне представлять их интересы в городском совете.
— Что приоритетным для вас было в работе депутатом Киевсовета?
— В первую очередь это сфера образования. Меня всегда поражало, что в столице нашего государства могут быть такие заброшенные сады и школы. Один из типичных случаев, когда зимой температура воздуха в детском садике не поднималась выше 13— 17 градусов!.. Мы обновили материально-техническую базу школ и садиков, осовременили детские площадки, площадки для спорта и отдыха, во многих местах провели капитальный ремонт проездов и придомовых территорий, поставили новые окна в подъездах…
Мои приемные депутата Киевсовета работают бесперебойно. Своих помощников я часто называю службой SOS. Они как первая неотложная помощь. Бывает и такое, что жители приходят для того, чтобы мы элементарно помогли им заполнить платежки. А иногда людям просто нужно поговорить, получить психологическую поддержку.
— Вы одна из нескольких женщин, занимающих руководящие должности в Киевсовете, возглавляете Комиссию по вопросам культуры, туризма и информполитики. При этом в городском совете 120 депутатов…
— Не задумывалась даже об этом (смеется). Мне нравится работать в сфере культуры. Многие считают проблемы культуры второстепенными. Но вспомните слова Уинстона Черчилля. Во время Второй мировой войны один из депутатов задал ему вопрос: «Зачем финансировать культуру, когда идет война?» Черчилль ответил: «А ради чего мы тогда воюем? Зачем нам победа, если не будет культуры?»
За последние четыре года финансирование культуры в Киеве при поддержке мэра Виталия Кличко удалось увеличить более чем в два раза. Нам также удалось разработать законопроект об усилении ответственности за разрушение памятников архитектуры. Парламент уже принял его в первом чтении. Это важно не только для Киева, но и для страны в целом.
«Мы все едины в желании создавать и менять то, что может улучшить жизнь киевлян»
— Сейчас вы баллотируетесь в Верховную Раду. Решили идти по 218-му округу. Почему именно этот округ?
— Мне очень легко отвечать на этот вопрос. 218-й округ включает в себя часть Святошинского и Оболонского районов, в том числе уже родные для меня Новобеличи. Сами жители обратились ко мне с предложением представлять их интересы уже в парламенте. Были собраны подписи в поддержку баллотирования. Всего подписались более 43 тысяч жителей Святошинского и Оболонского районов. Благодарна каждому из них. Такая поддержка добавляет уверенности и веры в то, что все делаю правильно.
— Какие первые законопроекты планируете подавать в парламенте?
— Вы знаете, что в Киеве десять больших районов. Каждый по количеству населения — это, по сути, город в городе. Районы столицы больше некоторых областных центров. Но при этом у них нет органов самоуправления. Считаю это несправедливым. Поэтому один из пунктов моей программы — восстановление практики местного самоуправления в столице.
Мы все едины в желании создавать и менять то, что может улучшить жизнь граждан. Общество хочет чувствовать себя в безопасности. В социальной сфере надо наконец-то навести порядок. Каждый день сталкиваюсь со случаями, которые это подтверждают. Необходимо также усиливать ответственность политиков перед людьми.
То есть перед новым парламентом очень много вызовов. Люди хотят видеть в Раде новые лица и возлагают на них большие надежды. Я готова оправдать эти надежды.
— Если снова будет поставлен вопрос о снятии депутатской неприкосновенности, будете голосовать за него?
— Однозначно. Я никакими статусами не разбалована, снятия неприкосновенности не боюсь. Более того, если не оправдаю надежд своих избирателей или не справлюсь с заданиями, зафиксированными в моей предвыборной программе, готова досрочно сложить депутатские полномочия. Не исключаю, что по примеру того же британского парламента мы должны серьезно обсудить и внедрить некий механизм отзыва депутатов. В 2019-м в Британии уже отозваны два депутата…
Намерена в парламенте работать во благо Украины, Киева и, конечно же, Святошинского и Оболонского районов. Знаю, что, где бы ни жили наши сограждане, они ждут коренных изменений, которые не просто сломают старую прогнившую систему, но будут способствовать созданию государства для людей, а не наоборот.
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