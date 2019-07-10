Педофилы стали чаще насиловать украинских детей: в чем причины?

Общество и люди

Всплеск насилия в мире в последние годы напрямую связан с изменениями климата, — ученые

Ученые Калифорнийского университета (Беркли), проанализировав 60 исследований, проведенных в разных странах и охвативших события нескольких столетий, пришли к выводу: всплеск насилия в мире в последние годы напрямую связан с климатическими изменениями. Так, в США повышение температуры сопровождалось ростом числа убийств и изнасилований. В Индии во время засухи регистрировался всплеск бытового насилия.

Впрочем, в докладе, опубликованном в журнале Science, авторы отметили, что нельзя все списывать на повышение температуры. Тем не менее даже незначительное изменение температуры или количества осадков приводит к всплеску агрессии. Причем не только учащаются случаи изнасилования и убийства, но даже начинаются военные конфликты, такие, как этнические столкновения в Европе и гражданские войны в Африке.

Исследователи предполагают, что у этого явления есть несколько причин. Одна — влияние климата на сельское хозяйство и другие отрасли экономики. Но не менее важна и физиологическая причина: ряд исследований показал, что жара может повышать агрессивность в человеке. Предполагается, что повышение температуры на Земле на 2 градуса по Цельсию может привести к росту отдельных преступлений на 15%, а массовых конфликтов — более чем на 50% в отдельных регионах, сообщает BBC.

Несколько лет назад в Journal of Environmental Economics and Management было опубликовано исследование Мэтью Рэнсона из исследовательско-консалтинговой фирмы Abt Associates. Основываясь на ежемесячных отчетах ФБР о преступной деятельности по всем округам США и сведениях об осадках и температуре Национального климатического информационного центра за 30 лет он предсказал связанный с глобальным потеплением рост преступности в США в ХХІ веке. В частности, до конца столетия «сверх нормы» преступниками будет убито 22 тысячи и изнасиловано 180 тысяч человек, а также — совершены миллионы других преступлений. На повышение агрессивности при повышении температуры указывают и ряд других исследований — как аналитических, так и экспериментальных. Причем эта связь сильнее прослеживается в регионах с низким экономическим статусом.

«Нет оснований говорить, что жара является причиной таких насильственных действий»

Могла ли жара или какие-то другие факторы повлиять на рост насилия вообще и в отношении детей в частности, «ФАКТЫ» поинтересовались у доктора медицинских наук, профессора, завкафедрой общей, детской судебной психиатрии и наркологии, директора территориального медицинского объединения «Психиатрия» Вячеслава Мишиева.

— У нас нет статистики по тенденциям или о фактах значительного роста таких случаев. А информация за две недели — это может быть совпадение, стечение обстоятельств: сейчас три (условно) случая, а потом в течение года ни одного не будет. Говорить о том, что жара, повышенная температура не влияют на человека, конечно, неправильно. Повышенная температура влечет изменение физиологических особенностей, активности функционирования индивида, активности сосудистых реакций; меняется психофизиологическое состояние человека в целом… Но говорить, что жара является причиной такого рода насильственных действий, видимо, безосновательно.

В последние годы человечество в очередной раз оказалось на рубеже геополитических и идеологических изменений, в периоде ломки прежних стереотипов: люди и страны как-то жили, была какая-то более-менее экономическая, идеологическая, политическая, культуральная ровная линия. А сейчас идет серьезная ломка и много чего меняется. И Украина находится не в стороне, а на острие этих вопросов. И, может быть, ломка сложившихся стереотипов, отсутствие плавного гармонического понимания своего будущего, своих взаимоотношений с окружающими, своего назначения в жизни — все это порождает растерянность, появляется некая агрессия, которая может быть направлена как на себя («не знаю, как жить дальше», «все прежние ценности обесценены», «все потеряло смысл»), так и в отношении своего будущего: «Будущего нет, я не вижу будущего ни для себя, ни для последующих поколений…»

А будущее — это в том числе и наше молодое поколение, это дети. И у слабых, дисгармоничных, недалеких, с эмоционально-волевым дефектом личности людей такая потеря ориентиров может приводить к агрессии в отношении детей. Кто-то может согласиться с этой мыслью, а кто-то и нет. Это вольное допущение психиатра…

— Говорят, что весной и осенью идут пики психических обострений (и не только у больных). Могло случиться, что весенний пик сдвинулся?

— На сегодняшний день придавать большое значение весенним/осенним обострениям я бы не стал. Да, такие тенденции есть, но это не больше чем тенденции. И говорить, что недавние случаи насилия в отношении детей, которые сейчас у всех на слуху, связаны с сезонными колебаниями, не стоит.

«Универсальное средство защиты очень простое — любить ребенка!»

— То есть в принципе, кроме социальных факторов, мало что влияет на ситуацию?

— Социальные — да, но биопсихологические… Психика — это суть индивида, течение в нем психических процессов, его психическое взаимодействие с окружающим миром, отражение этого мира, преломление через себя того, что он видит, и последующая реакция — действие, деяние.

— Все же могла жара стать одним из факторов повышения агрессивности?

— Я допускаю, что жара — это испытание для каждого из нас, это не бесследный фактор, но это только один из факторов, один из многочисленных субфакторов, которые могут приводить к неадекватным реакциям.

— А что можно посоветовать родителям: как распознать по поведению детей не происходит ли что-то плохое с ними?

— Знаете, семьи разные: разные характеры, разные формы поведения, разная степень доверительности в семьях. Конечно, идеальная семья — гармоничная во взаимопонимании, во взаимном доверии. В таком случае, мать, безусловно, почувствует или ребенок, безусловно, доверится матери или отцу и так далее. Искренне любящие родители всегда почувствуют, когда ребенок оказался в беде.

Как чувствовать — я не знаю, я назову универсальное средство, оно очень простое: любить ребенка! Всматриваться в него, стремиться быть ему полезным. Быть его другом. Всматриваться: как меняется поведение, почему всегда веселый говорливый ребенок, вдруг замкнулся — что переключилось, что случилось? Должны настораживать резкие перемены. Если общительный ребенок вдруг замкнулся, смотрит в одну точку, не шевелится, амимичен, не ест, не смотрит телевизор, не играет — это ли не сигнал?

Конечно, если родители заняты своими проблемами, скандалами, какими-то другими делами, выяснением отношений друг с другом, —они не заметят этих изменений у ребенка. А любящие родители всегда найдут путь, как получить информацию. Это же может быть не только в отношении сексуального — это могут быть какие-то другие вещи: обида, агрессия не сексуальная, притеснение, вымогательство, оскорбление, унижение достоинства в детском садике или в школе. Поэтому я говорю, что надо любить и всматриваться.

«Химическая кастрация не решит проблему педофилов»

— Раз уж речь пошла о насилии в отношении детей, нельзя не вспомнить о законопроекте 6607, который сейчас находится на рассмотрении в Верховной Раде. Им, в частности, предусматривается досрочное освобождение осужденных за сексуальное насилие в отношении детей, если они добровольно соглашаются на химическую кастрацию. Врачи заметили, что вещества, которые применяются при химической кастрации, дают ряд побочных эффектов. И это не только сердечно-сосудистые заболевания, ожирение и так далее, но и возможное повышение агрессивности. Мы помним Чикатило, который убивал детей с особой жестокостью, когда не мог их физически изнасиловать. Не будет ли всплеска жестоких убийств из-за того, что эти химически кастрированные не смогут совершить акт физически и будут таким образом реализовывать свое либидо?

— Патология личности, приверженность к каким-то, с точки зрения здравого или традиционного смысла, девиациям (как то педофилия, геронтофилия, садизм, гомосексуализм, другие вещи такого рода) — могут быть результатом «испорченного» характера, увлечения «модой», влиянием микрогруппы, в которую человек попал. Но истинные, глубокие такого рода страсти — они обусловлены особенностями организации головного мозга. Уже сегодня есть работы, которые говорят, что особенность (активность) отдельных областей головного мозга приводит к такого рода избирательным формам поведения.

Это первый шаг к изучению такого рода девиаций, первый шаг к глубокому, истинному пониманию природы этих вещей. Следующий шаг будет состоять в том, что научатся лечить, научатся воздействовать на глубочайшие, недосягаемые сегодня структуры мозга с целью коррекции в пользу общества. Все эти явления будут корригироваться с медицинской, с достойной человека позиции.

Сегодня же предлагается «механистическое» решение вопроса: этот орган стал причиной преступления, давай мы его отрубим — по факту, либо виртуально, путем кастрации. Я считаю, что это не цивилизованный метод — убить человека, лишить его важной составляющей его индивидуальной, его человеческой сущности — сексуальной жизни, это не обосновано ни с правовой, ни с гуманистической точки зрения. Идут споры, есть аргументы у сторонников этой точки зрения, есть и у противников. Я же считаю, что химическая кастрация это не путь решения проблемы. И многие мои коллеги придерживаются этой позиции.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинский парламент сделал шаг к созданию реестра педофилов. А испанские исследователи выяснили, что химическая кастрация помогает снизить риск заболевания раком.

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