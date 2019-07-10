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Украина

СБУ нашла российского "крота" в Нацгвардии (фото)

17:59 10 июля 2019 97
Крот
Инф. «ФАКТОВ»

Сотрудники военной контрразведки Службы безопасности Украины разоблачили подполковника Национальной гвардии Украины, имеющего российское гражданство. Он добровольно попросился в зону ООС, где собирал секретную информацию о боевых задачах украинских военных. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Так, в 2014 году мужчина, поддерживая идеологию так называемого «русского мира», выехал в оккупированный Крыма «в поисках лучшей доли», где получил паспорт гражданина РФ.

Кроме того, он получил водительское удостоверение, стал на воинский учет и в льготном порядке оформил российскую военную пенсию, поскольку в 1995 году в составе ВС РФ участвовал в боевых действиях в Чечне.

По данным СБУ, в 2016 году подполковник устроился на военную службу в Главное управление Национальной гвардии при содействии бывшего руководства НГУ. Сообщается, что он получил допуск к государственной тайне и инициативно обратился к командованию о направлении его в район проведения антитеррористической операции.

«Находясь в штабе АТО, подполковник, нарушая установленные требования режима секретности, накапливал на личных флэш-носителях большой объем секретной информации по выполнению боевых задач подразделениями НГУ из состава сил антитеррористической операции», — говорится в сообщении СБУ.

Как писали «ФАКТЫ», недавно СБУ разоблачила завербованного ФСБ России бывшего украинского милиционера, жителя Луганской области, который должен был организовать похищение сотрудника СБУ или разведки Украины.

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