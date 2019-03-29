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Происшествия

В Украине предотвратили попытку похищения сотрудника СБУ по заказу российских спецслужб (видео)

18:12 29 марта 2019 40
СБУ
Инф. «ФАКТОВ»

СБУ разоблачила завербованного ФСБ России бывшего украинского милиционера, жителя Луганской области, который должен был организовать похищение сотрудника СБУ или разведки Украины.

Оперативники спецслужбы установили, что завербовали украинца во время его выезда на территорию Ростовской области России. Вербовал сотрудник ФСБ РФ Сергеей Мороз, шантажируя искусственно созданной российской спецслужбой компрометирующей ситуацией.

Экс-милиционер должен был собирать и передавать ФСБ за денежное вознаграждение актуальные сведения об общественно-политической ситуации в Украине, места дислокации, маршруты передвижения, состояние боеготовности подразделений ВСУ в районе проведения операции Объединенных сил.

А также он должен был подыскивать и изучать настроения пророссийски настроенных военных и правоохранителей.

В разное время задержанный находился на агентурной связи у сотрудников ФСБ РФ Сотникова Юрия и Корнильева Ивана. Они обеспечили украинца подробными инструкциями для похищения и переправки на территорию РФ сотрудника СБУ или украинской военной разведки.

В СБУ установили, что для принуждения к сотрудничеству в ФСБ РФ применяли к нашему соотечественнику физическое и психологическое давление, угрозы в адрес членов семьи, угрожали незаконным лишением свободы.

Кроме этого, из-за пыток бывший милиционер был вынужден признать себя на камеру «украинским шпионом».

Напомним, на днях в Москве дал пресс-конференцию предатель, экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров, которого из спецслужбы уволили за пьянство.

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