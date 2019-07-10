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В Одессе вооруженные псевдополицейские грабили иностранцев (фото)
Двое вооруженных пистолетом мужчин постучались в двери арендованной иностранцами квартиры и представились правоохранителями. Услышав о необходимости проверки документов, законопослушные гости Одессы сразу открыли двери и… стали жертвами злоумышленников. Ранее под Киевом дерзко ограбили дом родителей бывшего замгенпрокурора, унесли деньги и ружье.
«Грабители ворвались в арендованную туристами квартиру, где под угрозой пистолета завладели ценным имуществом и деньгами постояльцев. Получив желаемое, нападавшие моментально скрылись», — рассказали в полиции.
Сразу после случившегося пострадавшие обратились за помощью к настоящим полицейским. В ходе розыска правоохранителям удалось по горячим следам задержать одного из нападавших. Им оказался 21-летний житель Одесской области. Ему сообщили о подозрении в совершении разбойного нападения.
В данный момент устанавливается личность и местонахождения соучастника разбоя.
Следователи проводят необходимые процессуальные мероприятия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 187 (разбой) УК Украины.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на Херсонщине ошибка вымогателей дорого обошлась потерпевшим: три человека оказались в больнице. А в Киеве трое наглых воров обманом завлекали прохожих в темный двор и там грабили.
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Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли.