В Одессе вооруженные псевдополицейские грабили иностранцев (фото)

Происшествия

Двое вооруженных пистолетом мужчин постучались в двери арендованной иностранцами квартиры и представились правоохранителями. Услышав о необходимости проверки документов, законопослушные гости Одессы сразу открыли двери и… стали жертвами злоумышленников. Ранее под Киевом дерзко ограбили дом родителей бывшего замгенпрокурора, унесли деньги и ружье.

«Грабители ворвались в арендованную туристами квартиру, где под угрозой пистолета завладели ценным имуществом и деньгами постояльцев. Получив желаемое, нападавшие моментально скрылись», — рассказали в полиции.

Сразу после случившегося пострадавшие обратились за помощью к настоящим полицейским. В ходе розыска правоохранителям удалось по горячим следам задержать одного из нападавших. Им оказался 21-летний житель Одесской области. Ему сообщили о подозрении в совершении разбойного нападения.

В данный момент устанавливается личность и местонахождения соучастника разбоя.

Следователи проводят необходимые процессуальные мероприятия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 187 (разбой) УК Украины.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на Херсонщине ошибка вымогателей дорого обошлась потерпевшим: три человека оказались в больнице. А в Киеве трое наглых воров обманом завлекали прохожих в темный двор и там грабили.



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