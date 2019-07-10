Происшествия

Без права на залог: в Одессе суд арестовал охранника ночного клуба, убившего посетителя

В среду, 10 июля, Приморский районный суд Одессы взял под стражу охранника ночного клуба «Гранат». Напомним, во вторник, 9 июля, ночью в самом центре Одессы, на улице Екатерининской, произошла драка между охранниками ночного клуба «Гранат» и двумя мужчинами, желавшими попасть в клуб. В результате инцидента один из избитых мужчин умер в больнице.

Представитель стороны обвинения, сотрудник местной прокуратуры № 3, заявил в судебном заседании, что установлено: возле развлекательного заведения по улице Екатерининской, между сотрудниками охранного агентства и двумя мужчинами, которые пришли отдохнуть в клуб, возник конфликт. В его ходе подозреваемый ударил одного из мужчин сзади по голове. От полученной травмы мужчина упал, получив еще одну серьезную травму. Его госпитализировали в реанимационное отделение горбольницы, где он скончался.

Полиция установила, что убитый — 35-летний житель города Рени Одесской области.

Правоохранители, просмотрев видеозапись происшествия, отметили, что сразу после происшествия охранники нарочито переносили тело избитого посеителя. Исключительно с цель замести следы.

Как стало известно «ФАКТАМ», администрация ночного клуба разорвала договор с охранной фирмой «Самсон». В полиции говорят, что эту фирму могут лишить лицензии.

По результатам судебного рассмотрения следственный судья принял решение об удовлетворении ходатайства и избрал в отношении 24-летнего подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без права внесения залога.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Приморского отдела полиции (ч. 2 ст. 121 УК Украины).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в киевском ночном гей-клубе охранник избил посетителя за то, что он мешал его напарнику спать.

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