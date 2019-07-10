25.68 / 26.01 28.72 / 29.21
Киев: +16
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Гражданин Германии, примкнувший к боевикам на Донбассе, отделался условным сроком

19:57 10 июля 2019 38
осужденный
Инф. «ФАКТОВ»

В Германии суд города Дортмунд вынес приговор 43-летнему Алексу Д, который участвовал в боевых действиях против ВСУ на Донбассе на стороне боевиков «ДНР». Гражданина Германии, уроженца Кыргызстана, приговорили к условному сроку за поддержку боевиков на востоке Украины.

Подсудимый признался, что провел два года среди пророссийских боевиков, но отрицал участие в военном конфликте, заявив, что он просто охранял больницу на контролируемой боевиками территории.

На суде он также заявил, что решил вернуться в Германию после того, как разочаровался в боевиках.

Это уже второй случай, когда в Германии судят участника конфликта на Донбассе.

Напомним, Мюнхенский суд приговорил гражданина Германии Сергея Киселева, племянника российского пропагандиста Дмитрия Киселёва, к двум годам и трем месяцам лишения свободы. Киселева-младшего признали виновным в причастности к вооруженному конфликту на востоке Украины.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины