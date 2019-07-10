Гражданин Германии, примкнувший к боевикам на Донбассе, отделался условным сроком

Мир

В Германии суд города Дортмунд вынес приговор 43-летнему Алексу Д, который участвовал в боевых действиях против ВСУ на Донбассе на стороне боевиков «ДНР». Гражданина Германии, уроженца Кыргызстана, приговорили к условному сроку за поддержку боевиков на востоке Украины.

Подсудимый признался, что провел два года среди пророссийских боевиков, но отрицал участие в военном конфликте, заявив, что он просто охранял больницу на контролируемой боевиками территории.

На суде он также заявил, что решил вернуться в Германию после того, как разочаровался в боевиках.

Это уже второй случай, когда в Германии судят участника конфликта на Донбассе.

Напомним, Мюнхенский суд приговорил гражданина Германии Сергея Киселева, племянника российского пропагандиста Дмитрия Киселёва, к двум годам и трем месяцам лишения свободы. Киселева-младшего признали виновным в причастности к вооруженному конфликту на востоке Украины.

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