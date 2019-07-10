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"Европейская Солидарность" не позволит нанести удар в спину украинской армии, — Порошенко (фото)
Команда «Европейской Солидарности», в составе которой профессиональные военные, добровольцы и волонтеры, в новом парламенте будет защищать украинскую армию и точно не позволит прокремлевской пятой колонне нанести удар в спину нашим военным. Об этом заявил пятый президент Украины, лидер партии Петр Порошенко во время встречи с ветеранами АТО в Мукачево.
«Есть вещи, которые мне сейчас не нравятся. Отменили парад. Кому он мешал? Хотят на сто тысяч сократить армию — разве мы позволим им это сделать во время войны? Хотят запретить армии стрелять в ответ — это значит превратить наших воинов в пленных, которые будут на линии фронта. Это называется реванш», — подчеркнул Порошенко.
«Единственный выход — 21 июля голосовать за наш „парламентский спецназ“, партию „Европейская Солидарность“. И когда в парламенте будут Михаил Забродский, Алексей Петров, Андрей Карпов „Полтава“, Яна Зинкевич, которая основала „Госпитальеры“ и другие добровольцы, ветераны и волонтеры — я уверен, что мы никому не позволим нанести армии удар в спину», — отметил Петр Порошенко.
Он поблагодарил бойцов за мужество и настоящий патриотизм.
«Мы с вами, вашими усилиями сохранили Украину. И сегодня мы вместе должны защищать Украину. Мы должны реформировать Украину, защитить ее, сохранить государство. Сохранить армию, потому что армия сейчас находится под огромным давлением. В 2014 году ребята, которые были мобилизованы на фронте получали 600 гривен — это было неправильно. Мы сделали все от нас зависящее, и теперь они получают 29 000 гривен на линии фронта — и это правильный выбор государства, уважающего себя», — подчеркнул Петр Порошенко.
Лидер партии «Европейская Солидарность» также позвонил ветерану АТО, пограничнику, участнику «Игр непокоренных» Рустаму Росулу и передал ему привет от боевых товарищей и Марины Порошенко.
«Я хочу сказать, что мы тебя очень уважаем, крепко жмем руку и чтобы все у тебя было хорошо. Большое спасибо за то, что ты делаешь для Украины», — сказал Порошенко.
Как писали «ФАКТЫ», ранее Порошенко назвал недальновидным решение президента Украины Владимира Зеленского отменить военный парад ко Дню независимости Украины, так как военный парад — это значимое событие не только для армии, но и для украинского народа, ведь он демонстрирует тот прогресс в развитии ВСУ, который был достигнут в течение года.
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