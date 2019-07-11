Мир

Еще до рождения ребенка родители узнают, будет ли у них мальчик или девочка. Но иногда природа способна по-настоящему удивить, пишет издание Woman.ru.

Журналистам удалось пообщаться с Софией Б. из Иркутска — девушкой, которая родилась и с мужскими, и с женскими органами одновременно.

Во времена ее рождения (1996 год) в местной больнице неподалеку от Иркутска не было даже аппарата для проведения беременным женщинам УЗИ. Поэтому врачи и родители ребенка были в шоке, когда он появился на свет.

Родителями предложили выбрать, кого они хотят больше — мальчика или девочку, сразу, однако, предупредив, что безопаснее будет сделать из ребенка сына.

«Родители пошли на поводу у медиков и возражать не стали. Никто не предполагал, что со мной возникнут все эти проблемы, ведь во мне есть и мужское, а значит, я смогу стать обычным мальчиком. Вскоре после рождения мне вырезали матку, яичники и зашили влагалище. На память о случившемся на моем теле остались шрамы, истинную природу которых родители долгие годы от меня скрывали», — рассказывает София.

Воспитывали ее как обычного мальчика, сталкиваясь со множеством проблем. С малых лет ребенок чувствовал себя не в своей тарелке — он был слишком тихим, совершенно не интересовался мальчишескими играми и не мог найти друзей среди местных ребят. Спортивные секции, куда его старательно запихивали, вызывали только отвращение.

«Зато, знали бы вы, как меня манил „женский“ мир — куклы, платья, „дочки-матери“. Я искренне не понимала, почему от меня ждут тех или иных эмоций или поступков. Мне было настолько некомфортно в мужской среде, что за 9 лет школы я ни разу не зашла в школьный туалет для мальчиков», — делится воспоминаниями София.

Она росла, и вместе с тем увеличивалась ее непримиримость с реальностью. Девушка в душе протестовала против всего и сразу — против мужской одежды, которую, исходя из стандартов, ей нужно было носить, против родителей, которые делали вид, что не понимали ее страданий, и против одноклассников, которые пытались посильнее уколоть из-за непохожести.

В какой-то момент все стало настолько невыносимо, что София сбежала из дома благодаря тому, что встретила молодого человека, с которым прожила около пяти лет как однополая пара.

В 16 лет, когда пришла пора становиться на учет в военкомате, поэтому девушка начала принимать женские гормоны. К счастью, ей встретились хорошие врачи, которые без лишних проволочек поставили мне диагноз Ф64.0 (Транссексуализм) и уверили ее, что в целом она психически я здорова.

Через два года девушка сдала анализы, которые показали, что согласно превалирующему содержанию в ее организме ДНК Х-хромосом, она является женщиной, родившейся с половой аномалией. После этого началось ее постепенное превращение в женщину.

«Я открыто рассказываю свою историю для того, чтобы показать, что не стоит пренебрежительно относиться к таким, как я. Мы — заложники врачебной ошибки, которым сложно найти свое место и среди гетеросексуалов, и среди ЛГБТ-сообщества. Также я хочу обратиться к молодым мамам, которые (не дай Бог, конечно) столкнулись с подобной проблемой у своих малышей. Не стоит сразу делать операцию по изменению пола из-за боязни общественного мнения — куда правильнее бояться сломать жизнь своему ребенку. К счастью, сейчас существует немало методик, с помощью которых в данной ситуации можно узнать доминирующий пол и, тем самым, не навредить человеку», — пояснила София.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Шайло Джоли-Питт готовится к окончательной смене пола. Она начинает вести себя как мальчик, постоянно прикрывает грудь руками и приобретает «мальчишечьи» привычки.

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