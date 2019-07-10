- 05:54 Стесняется груди и прикрывает ее руками: Шайло Джоли-Питт готовится к окончательной смене пола
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Стесняется груди и прикрывает ее руками: Шайло Джоли-Питт готовится к окончательной смене пола
Дочери 44-летней Анджелины Джоли и 55-летнего Брэда Питта — Захара и Шайло — уже давно и достаточно близко общаются с актрисой Милли Бобби Браун. Недавно отпрысков именитой четы и звезду «Очень странных дел» заметили на прогулке в Лос-Анджелесе, пишет Woman.ru.
Компания гуляла в компании телохранителя, нанятого голливудской звездой.
Поклонники семьи Джоли-Питт тут же отметили: Захара, которая, по слухам, первая подружилась с Милли, была очень раскрепощена. А вот ее сестра постоянно прикрывала грудь руками и пыталась быть немного на расстоянии.
Наблюдая за девочкой, они заметили в ее поведении явные признаки того, что Шайло все более некомфортно чувствует себя в своем теле и окончательно готовится к смене пола.
Как известно, девочка с трех лет одевалась только в мужскую одежду, а в 9 лет потребовала от родителей называть себя Джоном. В этом выяснилось, что 13-летняя Шайло уже год принимает гормональные таблетки, чтобы стать еще больше похожей на мальчика, а впоследствии сменить пол.
«Шайло никогда не чувствовала себя девочкой. Поэтому в возрасте 12 лет и при поддержке своих родителей она начала принимать гормональные препараты, чтобы изменить внешность в соответствии со своей гендерной идентификацией», — заявил аноним.
В Сети решили, что Анджелина имеет право на поддержку Шайло в этом непростом решении, но в некоторой степени она и ответственна за него, так как очень хотела быть «крутой мамой» и разрешала своим детям все: они могли поздно ложиться спать, смотреть фильмы для взрослых, пить алкоголь и даже ругаться матом, а также «экспериментировать» со своим телом.
Как известно, Шайло является первенцем Джоли и Питта, если говорить об их биологических детях. После развода актер продолжает видеться не только со старшей дочерью, но и с 17-летним Мэддоксом, 15-летним Паксом, 14-летней Захарой и 10-летними близнецами Ноксом и Вивьен.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Брэд Питт недоволен тем, что его дочь одевается и стрижется, как мальчик. Если мать поддерживает стремление Шайло к самовыражению, то Питту, который вырос в ультраконсервативной семье баптистов, не нравится ее желание наряжаться в одежду противоположного пола и он отказывается «принимать ее выбор гардероба». При этом Питт поддерживает борьбу за права сексуальных меньшинств и выступает за легализацию однополых браков
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