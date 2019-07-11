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В Греции из-за сильной бури погибли туристы
В среду, 10 июля, сильная буря обрушилась на северо-восточную часть Греции. Пострадал район Халкидики. Греческая телерадиокомпания ERT сообщает о шести погибших. В их число входят пять иностранных туристов.
Отец и сын из России погибли в результате падения дерева. Трагедия произошла неподалеку от отеля в местечке Неа-Потидея. Супружеская пара из Чехии находилась в своем автоприцепе, когда налетела буря. Сильный порыв ветра перевернул прицеп, люди погибли. В городке Неа-Плагия скончалась женщина из Румынии. На нее упала часть сорванной ветром кровли ресторана.
Интернет-издание Protothema сообщает о десятках раненых. Люди госпитализированы. Им оказывают медицинскую помощь. Число пострадавших уточняется.
Буря с градом и ураганным ветром пришла на смену царившей в Греции 40-градусной жаре. Такие же изменения погоды произошли на севере Испании, юге Франции, в Италии и ряде балканских стран. Ранее «ФАКТЫ» сообщали о небывалом граде, выпавшем в Италии и Франции.
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