Спорт

Экс-форвард сборной Германии в свои 69 лет поразил чудо-ударом «ножницами» (видео)

Легенда «Шальке» и сборной ФРГ, вице-чемпион мира 1982 года Клаус Фишер (на фото) в свои 69 лет продемонстрировал невероятную физическую форму. В эфире одного из популярных телешоу экс-форвард поразил публику, повторив свой знаменитый удар «ножницами», заодно бросив вызов знаменитому экс-нападающему сборной Англии, а ныне телеэксперту Гари Линекеру (в 1975, 1979 и 1982 годах голы в падении через себя в исполнении Клауса Фишера признавались в ФРГ голами года).

Телеканал BSN опубликовал видео в Twitter, усомнившись, что Линекер сможет повторить «трюк» Фишера. «Гари Линекер никогда бы так не смог», — гласила подпись под роликом.

Однако англичанин медлить с ответом не стал. «Конечно, я смогу», — написал Гари Линекер.

Отметим, что Клаус Фишер, также работающий экспертом на телевидении, второй бомбардир в истории немецкой бундеслиги (268 мячей). Больше него забил только легендарный Герд Мюллер (365 голов).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что румынский голкипер на 94-й минуте забил со штрафного с 40 метров.

Фото Getty Images

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