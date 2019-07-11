Порошенко изменил геополитику Европы, — польский дипломат

Политика

Экс-посол Республики Польша в Украине, исполнительный директор Фонда польско-украинского сотрудничества PAUCI Ян Пекло заявил, что Европейский союз должен гарантировать официальному Киеву перспективу членства в ЕС, потому что без Украины невозможно создать европейскую систему безопасности. Об этом дипломат заявил в Кракове во время своего выступления на собрании 18-й Летней вышеградской школы.

Ян Пекло напомнил, что Украина сейчас является полем ожесточенной борьбы со стороны России, которая пытается превратить восточную границу Европы в «черную дыру».

«Россия пытается Украину покорить и создать такую ситуацию, чтобы Запад прекратил серьезно воспринимать Украину, чтобы она осталась в сфере влияния кремлевской власти», — отметил экс-посол.

В то же время Ян Пекло отметил невероятные усилия пятого президента Украины Петра Порошенко, которому удалось «изменить всю геополитику» в регионе.

«Украине удалось еще кое-что совершенно необычное. На самом деле в последний момент президент Петр Порошенко помог создать Православную церковь Украины, которая стала легальной и перестала быть церковью, находившейся во власти Московского патриархата. Это меняет всю геополитику, также культурную и религиозную геополитику. На самом деле, если Украину отдадут России, то мы получим гниющую „черную дыру“ в Европе, что может закончиться новой проблемой, новым вооруженным конфликтом», — подчеркнул он.

Поэтому Ян Пекло считает, что в интересах Европы, «чтобы Украина сохранила перспективу членства в Евросоюзе, и чтобы Украина получила также План действий по членству в НАТО». Дипломат напомнил, что Украина — «это большой рынок и это ключ к безопасности Европы».

«Кроме того, с точки зрения интересов Польши это на самом деле наш важнейший сосед, весомый союзник, в том числе на восточной границе ЕС. И без этой Украины сейчас, уже после того, что случилось, невозможно создать европейскую систему безопасности», — отметил Ян Пекло.

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