«Энергоатом» получает больше прибыли, чем тепловая генерация на новом рынке, — эксперт

Деньги

После введения с 1 июля нового рынка электроэнергии атомная генерация получает больше прибыли, тепловая — меньше. Об этом заявил президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец в эфире одного из телеканалов, отвечая на вопрос, кто выиграл от запуска нового рынка.



«Первые аукционы уже показали, что произошло некоторое перераспределение финансовых ресурсов между различными поколениями. И атомная генерация получила больше денег за свою произведенную электрическую энергию, чем ранее было установлено для них Национальной комиссией. А тепловая генерация на этих самых аукционах смогла свою электроэнергию продать на 13% дешевле, чем раньше они продавали на оптовом рынке электрической энергии», — сообщил Трохимец.



По мнению эксперта, перераспределение финансовых ресурсов между поколениями связано с особенностями производственного процесса потребителей и графиком потребления электроэнергии.



«Потребители с так называемым ровным графиком электрической энергии более привлекательны для атомной генерации. Потому что на атомных электростанциях в течение короткого периода времени нельзя регулировать производство. Они как входят в установившийся режим, так в нем и работают. А производственный процесс других потребителей диктует так, что в определенный период им нужно больше электрической энергии, а в другой период времени — меньше. И им, например, выгоднее покупать электрическую энергию немного дороже за киловатт-час, но с соответствующим графиком», — пояснил Трохимец.



Эксперт также рассказал о перспективах развития зеленой энергетики, назвав ее самой привлекательной для инвестиций. По его мнению, через несколько лет она сможет конкурировать с традиционными источниками производства электроэнергии.



«Электростанции окупают себя примерно за 6 лет. Это хороший показатель для инвестиционных проектов. И уже с седьмого года начинают приносить прибыль. В зависимости от конфигурации сетей. Зеленая энергетика, по моему мнению, однозначно будет развиваться. Ее стоимость производства электрической энергии в будущем будет снижаться. И думаю, что в течение нескольких лет она сможет полноценно конкурировать с традиционными источниками производства, с тем же „Энергоатомом“ и тепловой генерацией», — считает Трохимец.



Напомним, 1 июля заработал новый рынок электроэнергии, в соответствии с принятым в 2017 году Верховной Радой Законом Украины «О рынке электрической энергии». Новая модель предусматривает введение таких сегментов, как рынок двусторонних договоров, рынок «на сутки вперед», внутрисуточный рынок, балансирующий рынок.

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