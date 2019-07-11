Ремонт старой веранды забрал жизни двух людей: подробности трагедии на Полтавщине

Происшествия

«ФАКТАМ» стали известны подробности трагедии в селе Засулье Лубенского районе Полтавской области. Напомним, там во время демонтажа пристройки к жилому дому под завалами обрушившейся стены погибли 54-летняя женщина и 28-летний мужчина. Вытаскивать их тела спасателям пришлось при помощи специального оборудования.

Как рассказали в селе, погибшая Татьяна жила бедно и не могла нанять себе профессиональных строителей для ремонта прохудившейся крыши веранды. Наконец, за работу согласились взяться двое знакомых ее сына. Увы, цена дешевого ремонта оказалась слишком высокой — две человеческие жизни.

Едва Николай, забравшись на крышу, начал снимать шифер, стены пристроенной к дому веранды сложились, словно карточный домик. Парня придавило завалом. Спасать его бросились ближайшие соседи — трое мужчин и две пожилые женщины, которые услышали грохот и крики о помощи. Одна из них, Надежда Ивановна, говорит, что сейчас вряд ли смогла бы приподнять ту тяжесть, которой тогда даже не почувствовала. Нужно было впятером поднять целую стену. Участники ремонтных работ звали на подмогу мужиков, но бабушки бросились первыми.

— К сожалению, Коля уже не дышал, когда мы вытащили его из-под завала, — рассказал сосед погибшей Ярослав Ющенко. — Делали ему непрямой массаж сердца, но безрезультатно.

Когда достали тело мужчины, сын Татьяны бросился искать мать, которая словно сквозь землю провалилась. А нашли ее случайно… под завалом — Ярослав Ющенко заметил край одежды, выглядывавший из-под груды обрушившейся кирпичной кладки. Ее тело оказалось буквально припечатанным к земле. Чтобы достать его, понадобилась помощь профессиональных спасателей. В руках погибшей была емкость с собранной малиной (ягода росла рядом с верандой) — женщина обещала ремонтникам наварить вареников…

Фото ГСЧС в Полтавской области



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