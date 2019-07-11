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Страшная авария под Николаевом: погиб 10-летний водитель (фото)
Трагически закончился урок вождения для мальчика, которого отец усадил за руль автомобиля ВАЗ-2105 на автодороге Ольшанское — Николаев.
11 июля, в 8:55, вблизи пгт Ольшанское Николаевского района «Жигули», которыми управлял 10-летний ребенок, лоб в лоб столкнулись с шедшим в противоположном направлении автомобилем Opel.
В результате аварии мальчик, находившийся за рулем, погиб на месте. Его 30-летний отец и водитель Opel получили множественные травмы. Их доставили в больницу.
На месте происшествия работают следователи следственного управления Нацполиции Николаевской области. Спасатели деблокировали потерпевших из автомобилей.
Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Николаевской области, сведения о ДТП внесены в Единый учет по признакам ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», что наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о жутком ДТП на Прикарпатье, которое произошло 10 июля: на трассе при лобовом столкновении автомобилей Ford Focus и Kia Sportage погибли двое малышей.
В тот же день в оккупированном Крыму на новой трассе «Таврида» произошло смертельное ДТП, в котором погибли женщина и двое несовершеннолетних детей.
А пару дней назад в Немировском районе Винницкой области в результате столкновения трех автомобилей пострадали девять человек, семь из которых были госпитализированы.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..