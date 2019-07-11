Общество и люди

С 13 июля в Киеве изменятся маршруты автобусов и троллейбусов: где и какие

Cогласно приказу столичного департамента транспортной инфраструктуры, с 13 июля изменятся маршруты троллейбусов №№ 37, 37А и автобусов №№ 11, 33, 79, 81, 154. Напомним, в Киеве из-за музыкального фестиваля изменена работа общественного транспорта.

— троллейбус № 37А («Станция метро «Лесная» — «Улица Закревского. Поликлиника») проследует по улицам Марины Цветаевой, Николая Закревского, Константина Данькевича, Владимира Маяковского, Марины Цветаевой, Лисковская, Радунская, Теодора Драйзера, Братиславская, проспекту Лесному, улицам Милютенко, Киото, в обратном направлении — по улице Кубанской Украины, Лесному проспекту, улицам Братиславская, Теодора Драйзера, Радунская, Лисковская, Марины Цветаевой;

— троллейбус № 37 («Станция метро «Лесная» — «Улица Милославская») — по улицам Милославская, Радунская, Теодора Драйзера, Братиславская, Лесному проспекту, улицам Кубанской Украины, Киото, обратно по улице Милютенко, Лесному проспекту, улицам Братиславская, Теодора Драйзера, Радунская;

— автобус № 11(«Станция метро «Лесная» — «Радиоцентр», с. Быковня) — по улице Радистов, Броварскому проспекту, улицам Мурманская, Киото, в обратном направлении по улицам Киото, Путивльская, Радистов;

— автобус № 33 «Станция метро «Лесная» — «Лесной массив») — по Лесному проспекту, улицам Милютенко, Киото, в обратном направлении по улице Киото, Броварскому проспекту, улицам Мурманская, Киото, Милютенко, Лесному проспекту, улицам Кубанской Украины, Космонавта Волкова;

— автобус № 79 («Станция метро «Лесная» — «Улица Каштановая») — по улицам Оноре де Бальзака, Теодора Драйзера, Братиславская, Лесному проспекту, улицам Кубанской Украины, Киото, в обратном направлении по улице Киото, Броварскому проспекту, улицам Мурманская, Киото, Кубанской Украины, Лесному проспекту, улицам Братиславская, Теодора Драйзера, Владимира Маяковского, Каштановая;

— автобус № 81 (Станция метро «Лесная» — Лесной массив) — по улицам Мурманская, Киото, Кубанской Украины, проспекту Лесному, улицам Космонавта Волкова, Кубанской Украины, Киото, Броварскому проспекту, улице Мурманская;

— автобус № 154 (Станция метро «Лесная» — поселок Рыбное) — от поселка Рыбное до Броварского проспекта по действующей трассе, далее по улицам Мурманская, Киото и снова по своей схеме.

Чтобы улучшить транспортное обслуживание жителей микрорайона ДВРЗ и улицы Пражской, «Киевпасстранс» с 12 июля организовывает движение трамвая № 32 в тестовом режиме с ограниченным числом остановок. На улице Алматинской исключение сделали для остановок: «ДВРЗ» (конечная), «улица Макаренко», «База «Укроптбакалея», «улица Гродненская».

В ночь на 12 июля изменится также маршрут трамвая № 33 и введут сокращенный режим работы для трамвая № 28, что связано с ремонтом путей на улице Миропольской. Движение электротранспорта на этой улице закроют с 00:30 и возобновят в 05:40.

— № 33 будет курсировать от ДВРЗ до станции метро «Лесная», а последние отправления составов от улицы C. Лифаря — в 23:50, 00:01, от ДВРЗ — в 22:51, 23:06.

— № 28 проследует от улицы Милославской — в 23:42, 23:53; от станции метро «Лесная» — в 22:53, 23:04.

В ночь на 12 июля ожидаются изменения и в работе трамваев №№ 14 и 15 (причина — ремонт колеи на улице Василенко). Последние отправления на маршрутах:

— № 14 — от проспекта Отрадного в 23:31, 23:39, от Контрактовой площади — в 22:15, 22:30;

— № 15 — от проспекта Отрадного в 23:09, 23:24, от улицы Старовокзальной в 22:25, 22:40.

Восстановить движение по обычному графику обещают в 05:40.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Киеве заработала инспекция по парковке: за что и на сколько могут оштрафовать.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter