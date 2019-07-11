Происшествия

В Днепре дворник избила женщину, которая мешала ей работать (видео)

В Днепре дворник ударила по голове металлическим совком женщину, которая мешала ей заметать. Видео инцидента опубликовали очевидцы в одном из популярных городских Telegram-каналов.

На видеозаписи слышно, как прохожие просят дворника не трогать женщину.

«Милочка, не надо. Вас снимают!», — кричат люди за кадром.

Однако дворник не отреагировала на просьбы прохожих и ударила женщину металлическим совком по голове. Это случилось на улице Молодогвардейской на остановке общественного транспорта.

Как писали «ФАКТЫ», в конце прошлого года в Киеве на Харьковском массиве, возле пункта приема вторсырья по двум бездомным мужчинам стреляли из пистолета. Дворник, работавший во дворе одного из домов на улице Анны Ахматовой, заподозрил их в краже бумаги.

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