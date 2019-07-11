Происшествия

Боевики «ЛНР» назвали мужчину «курьером СБУ» и отправили его в застенки на 12 лет

Террористы «ЛНР» в очередной раз продемонстрировали, как намерены поступать с неугодными им жителями оккупированных территорий. Жителя Кировска Дениса Олейникова посадили на 12 лет за решетку, предварительно назвав изменником, пособником диверсантов и «курьером СБУ».

До ареста Олейников занимался перевозкой людей из оккупированных районов на подконтрольную Украине территорию. Теперь оккупанты заявили, что перевозки пассажиров были маскировкой, а на самом деле Олейников якобы возил в своем автобусе взрывчатку, а потом передавал ее каким-то диверсионным группам.

Аресты перевозчиков на оккупированных территориях происходят одновременно с общим ужесточением пропускного режима через блокпосты боевиков. Необходимость выстаивать многочасовые очереди, чтобы выехать из оккупированной зоны, уже даже не обсуждается. Оккупанты грозятся вообще перекрыть выезд для семей с несовершеннолетними.

Также жители оккупированных территорий сообщают, что после удачной спецоперации СБУ оккупанты устроили «охоту на ведьм» и теперь любых подозрительных лиц с ходу называют диверсантами и арестовывают.

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