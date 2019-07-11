В Киеве ограничат движение транспорта на выезде с Южного моста: что важно знать водителям

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На путепроводе, что на пересечении улиц Саперно-Слободской и Бойчука (выезд со стороны Южного моста на улицу Бойчука), отремонтируют плиту проезжей части и сделают новое покрытие. Поэтому на время проведения работ (с 14:00 12 июля до 23:00 15 июля) движение на участке ограничат. В «Киевпасстрансе» обращают внимание на отмену анонсированных изменений в работе троллейбусов №№ 37, 37а и автобусов №№ 11, 33, 81, 154, 258 в районе Лесного массива. Как сообщили транспортники, на территории разворотного кольца указанного транспорта (возле станции метро «Лесная», где предусмотрено возвести торговый центр) владельцы расположенных там торговых точек вовремя не освободили их от товаров и другого имущества. Это сказалось на процессе строительства ТЦ (намечалось приступить к работам 13 июля). Дополнительную информацию об изменениях в движении наземного транспорта обнародуют позже.

А в работе наземного транспорта произойдут следующие изменения. Из-за ремонта контактной сети по проспекту Степана Бандеры с 00:30 до 04:00 движение троллейбуса № 30 на проспекте (на участке от проспекта Героев Сталинграда до улицы Иорданской) закрывается. Электротранспорт проследует от улицы Кадетский Гай до станции метро «Почайна». Последние отправления троллейбусов от Кадетского Гая в 22:20, 22:41, от станции метро «Почайна» в направлении улицы Милославской — в 23:09, 23:29, от улицы Милославской — в 23:40, 00:01. Маршруты заездов в депо будут скорректированы.

С 13 июля изменится маршрут автобуса № 35 и организуют сокращенный маршрут автобуса — № 35К.

— № 35 проследует по улицам Пидлыпко, Масловка, Центральная, Заречная, мимо станции метро «Славутич», по улицам Заречная, Центральная, проспекту Бажана, Днепровской набережной, Княжему Затону до Урловской.

— отдельные рейсы автобуса № 35 пустят по маршруту № 35К: по улицам Пидлыпко, Масловка, Центральная, Заречная до станции метро «Славутич»

С 13 июля будет курсировать дополнительные продленные рейсы автобуса № 11 по трассе: от станции метро «Лесная», по улицам Киото, Путивльская (до Клавдиевского переулка), Путивльская, Радистов (остановка «Радиоцентр»), Радистов, Путивльская, через дачный городок «Сосновый бор», по улицам Путивльская, Радистов, проспекту Броварскому, улице Киото до станции метро «Лесная».

Напомним, что из-за капремонта путепровода на пересечении проспектов Комарова и Л. Курбаса с железной дорогой Киев-Волынский — Святошин (возле платформы Борщаговка) до конца года ограничено движение в направлении к центру над ж/д путями (в 2020 году запланирован ремонт того же участка проезжей части, но уже в направлении Кольцевой дороги). Вместо трамваев № № 1 и 3 ориентировочно до 30 сентября для пассажиров организовали автобусные маршруты — № 3Т и № 4. Автобус № 4 двигается по схеме: улица Симиренко — проспект Академика Королева — улица 9 Мая — проспект Отрадный — улица Гарматная — улица Борщаговская — улица Жилянская — улица Старовокзальная. Обратно: улица Старовокзальная — улица Жилянская — улица Борщаговская — улица Вадима Гетьмана — улица Миколы Голего — проспект Отрадный — улица 9 Мая — проспект Академика Королева — улица Симиренко.

Движение троллейбуса № 27К по маршруту «Ж/д станция «Киев-Волынский» — «Индустриальный путепровод» закрыто.

Ранее уже сообщалось, что в Киеве из-за музыкального фестиваля внесены изменения в работу городского транспорта.

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Тем временем продолжается строительство метро на массив Виноградарь, где в 2021 году запланировано открыть две станции — «Мостицкую» и «Проспект Правды». Длина участка метро для двух новых станций — 3,7 километра. Туннель между станциями «Сырец» и «Мостицкая» будут создавать закрытым способом, а между «Мостицкой» и «Проспектом Правды» — открытым. По словам главного инженера проекта строительства метро на Виноградарь Евгения Шатайкина, пока на стройплощадке ведутся подготовительные работы, а до конца текущего года приступят к обустройству подземного прогонного туннеля между станциями «Сырец» и «Мостицкая». Длина участка — 1,3 километра, а пройдет туннель на 18-метровой глубине и будет двухъярусным из-за особенностей инфраструктуры жилмассива. По смете строительство двух станций обойдется городу в сумму более 6 миллиардов гривен.

Фото из «Википедии»



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