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Есть мнение: аналитики из США назвали имя нового украинского премьера
В аналитическом центре Atlantic Council (США) назвали самых вероятных кандидатов на пост премьер-министра Украины. Специалисты центра подчеркивают, что по итогам выборов 21 июля формировать правительство и выбирать премьера придется при участии президентской партии «Слуга народа», а потому перед президентом Зеленским стоит дилемма: либо поддержать правительство технократов, либо добиваться политически лояльного Кабмина.
Если выбор будет сделан в пользу технократов, то, по мнению Atlantic Council, высоки шансы, что во главе Кабмина встанет кто-то из бывших министров либо нынешнего руководства государственных компаний. Премьером может стать экс-министр экономики и глава набсовета «Укроборонпрома» Айварас Абромавичус, экс-министр финансов и секретарь СНБО Александр Данилюк, замдиректора МВФ от Украины Владислав Рашкован, глава НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев или исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
В то же время есть шансы, что следующий Кабмин будет формироваться по политическому принципу. Аналитики Atlantic Council прогнозируют, что в этом случае премьером может стать нынешний глава МВД Арсен Аваков, бывший премьер Юлия Тимошенко или экс-глава СБУ Игорь Смешко. Двое последних уже подтвердили желание занять премьерский пост.
Напомним, ранее Игорь Коломойский раскрыл, кого видит следующим премьер-министром Украины, а кого — спикером Рады.
Фото limanpravda.com
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