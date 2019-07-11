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- 16:48 После трех непонятных приступов дрожи Меркель слушает гимн Германии сидя
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После трех непонятных приступов дрожи Меркель слушает гимн Германии сидя (фото)
В четверг, 11 июля, канцлер Германии Ангела Меркель принимала в Берлине премьер-министра Дании Метте Фредериксен. Все сразу обратили внимание на то, что на привычном небольшом пьедестале на красной дорожке возле ведомства федерального канцлера поставили два стула с белой обивкой. Меркель и ее гостья сидели на них во время исполнения гимнов двух стран.
На сей раз канцлер не дрожала. Она сидела, сложив руки на коленях.
До сих пор канцлер Германии всегда подводила иностранных лидеров к этому пьедесталу, и они слушали государственные гимны стоя. Естественно, журналисты тут же поинтересовались, что произошло в этот раз. В Берлине заявили, что протокол официальных встреч был изменен по личной просьбе Ангелы Меркель.
В среду, 10 июля, федеральный канцлер принимала в Берлине премьер-министра Финляндии Антти Ринне. 64-летняя Меркель неестественно сжала губы и прикрыла глаза. В этот момент у нее дрожали руки.
Подобные приступы преследуют канцлера с середины июня. При этом представители правительства ФРГ не комментируют состояние здоровья Меркель. Сама она утверждает, что с ней все в порядке. Однако такое неожиданное изменение протокола говорит о том, что проблемы со здоровьем у канцлера все же есть. Оппозиция в Германии все настойчивее требует от Меркель объяснений.
Напомним, ранее канцлера трясло во время ее встречи в Берлине с президентом Украины Владимиром Зеленским. Затем похожий приступ повторился, когда Меркель и президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер вместе принимали участие в официальном мероприятии в столице Германии.
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