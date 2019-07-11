«Черноморские игры» стали первым шагом в моей музыкальной карьере, — Настя Каменских (фото)

Шоу-бизнес

26−28 июля в Скадовске Херсонской области пройдет XVII Всеукраинский благотворительный детский фестиваль «Черноморские Игры». Главное событие фестиваля — вокальный конкурс, на который в этом году зарегистрировалось рекордное количество конкурсантов — 600 человек. В программе принимают участие дети в возрасте от 6 до 16 лет. За призовые места будут бороться 46 исполнителей и вокальных групп, которые прошли в полуфинал по результатам двух отборочных туров.

«Приятно радует количество талантливых детей в Украине и их заинтересованность нашим фестивалем. В этом году конкурсанты хорошо подготовлены. Это связано с тем, что открывается много вокальных студий и школ, даже в небольших городах. Но есть и такие юные дарования, которые никогда нигде не учились вокальному мастерству, а просто „чувствуют“ песню и делают это довольно неплохо! У каждого из конкурсантов шансы для успеха абсолютно равны. Для меня важно, чтобы дети верили, что это честный и высокопрофессиональный конкурс», — рассказал основатель фестиваля Николай Баграев.

Выступления участников будет оценивать жюри, в которое входят известные музыкальные эксперты и представители музыкальных медиа. В рамках фестиваля будет работать дискуссионный клуб, где авторитетные специалисты шоу-бизнеса дадут полезные советы конкурсантам, а также их преподавателям и родителям.

Гостями «Черноморских Игр» станут ведущие украинские исполнители, среди которых будут и известные выпускники фестиваля: NK Настя Каменских (Гран-при «Черноморских Игр-2004»), «Время и Стекло» (Надя Дорофеева — первая премия «Черноморских Игр-2004»), The Hardkiss (Юлия Санина — лауреат «Черноморских Игр-1999»), Элина Иващенко (Гран-при «Черноморских Игр— 2018»).

«Черноморские Игры» — это большая возможность для всех творческих и талантливых детей воплотить свои заветные мечты! Это огромный вклад в украинскую музыку, ведь именно на «Черноморских Играх» зажигаются настоящие звезды, которые прославляют Украину на весь мир. В свое время именно победа на этом масштабном фестивале открыла для меня музыкальный мир и помогла поверить в то, что все мечты достижимы. «Черноморские игры» стали первым шагом в моей музыкальной карьере, которая до сих пор стремительно развивается: я продолжаю открывать новые горизонты, покорять новые страны и создавать музыку, которая не знает границ", — сказала певица NK Настя Каменских.

Ранее Николай Баграев рассказал «ФАКТАМ» о том, как после четырехлетней паузы возродил «Черноморские Игры» в Скадовске: «Это некий микс „Таврийских Игр“ с детским вокальным конкурсом, с такой же философией — большой, яркий, открытый праздник на берегу Черного моря. Огромная профессиональная сцена, живой звук и прямой эфир на М1. Для многих людей уже стало традицией приезжать в Скадовск целыми семьями с разных уголков Украины, чтобы окунуться в эту фестивальную атмосферу».

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