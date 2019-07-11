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Прикрываться журналистами — их обычный прием: Луценко выступил с видеообращением из-за ситуации с Newsone
Генеральная прокуратура продолжит вызывать на допросы журналистов, которых подозревает в антигосударственной деятельности, и прикрыться журналистским удостоверением никому не удастся. Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко, комментируя повестки менеджменту и журналистам телеканала Newsone и последовавшие за этим протесты.
«Это — обычный прием политиков: прикрываться журналистами, которых они используют в своей пророссийской политической деятельности… В Украине есть закон… Ни журналистское удостоверение, ни депутатский мандат, ни дружба с Путиным и Медведевым не поможет никому вести антиукраинскую деятельность и подрывать национальные интересы», — заявил Луценко.
Генпрокурор напомнил телевизионщикам попытку организовать телемост с кремлевскими пропагандистами, а также намерения продемонстрировать на телеэкранах антиукраинские фильмы.
«Статья 111 „Государственная измена“ и статья 358 „Финансирование терроризма“ является основанием для допросов всех причастных к этим грязным махинациям», — добавил Луценко.
Напомним, несмотря на отмену телемоста «Надо поговорить» с россиянами, против инициаторов идеи начато уголовное производство.
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