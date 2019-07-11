Зеленский позвонил Путину: о чем говорили

Политика

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским. Беседа состоялась по инициативе украинской стороны. Об этом сообщает Телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти» со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

Главы двух государств обсудили урегулирование ситуации на Донбассе и совместную работу по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц. Также обсуждалась встреча в нормандском формате.

В Кремле отметили, что более конкретно о нормализации ситуации на Донбассе и встрече на высшем уровне в «нормандском формате» можно будет говорить после парламентских выборов.

Президент России заявил, что Москва никогда не отказывалась от расширения «нормандского формата» по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины.

«Мы не отказывались ни от одного из переговорных форматов, в том числе от расширения «нормандского формата», — заявил Путин в четверг, 11 июля, журналистам.

По словам российского лидера, его заинтересовало расширение нормандского формата. Путин еще раз подчеркнул, что Россия «никогда не отказывалась от контактов, если они идут на пользу».

Также Путин добавил, что ему пока неизвестна реакция на предложение Зеленского от других участников предложенного формата.

Напомним, президент Владимир Зеленский предложил своему коллеге Владимиру Путину обсудить в Минске с участием лидеров западных стран ситуацию на Донбассе. В Кремле заявили, что, но пока не готовы ни подтвердить, ни опровергнуть идею нового формата встречи.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter