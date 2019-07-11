- 21:10 "Мне не стыдно": Турчинов признался, что Зеленский его неприятно удивил
- 20:56 Украина — США: где смотреть финал Универсиады по баскетболу
- 20:38 Обнародованы фотороботы подозреваемых в обстреле полицейского в Ужгороде
- 20:25 Зеленский задает двойные стандарты, не включая Богдана и Коломойского в список люстрации, – эксперт
- 20:21 «Шахтер» завершил сбор в Австрии поражением от чемпиона Кипра
- 20:20 ГБР нагрянуло в Офис президента: что происходит
- 20:12 Хорошо забытое старое: на улицах Киева снова появились VIP-кортежи
- 19:47 Из скандально известной исправительной колонии этапировали всех заключенных
- 19:43 Зеленский предоставил гражданство Украины монахине из Индии, помогавшей бойцам АТО
- 19:39 УЕФА обнародовал суммы призовых в новом розыгрыше Лиге чемпионов
- 19:35 Не только бронежилеты: ГБР завела еще одно дело о госзакупках Минобороны
- 19:30 Открыто новое здание апелляционного суда в Виннице
Из скандально известной исправительной колонии этапировали всех заключенных
В Одессе из Южной исправительной колонии № 51 этапировали всех заключенных. «430 заключенных перевели в другие исправительные учреждения, двое вышли на свободу по условно-досрочному освобождению, еще один в связи с окончанием срока отбытия наказания», — сообщили в Южном межрегиональном управлении по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Минюста Украины.
Таким образом, пенитенциарная служба реализует идею о полной консервации данного исправительного учреждения.
Напомним, в конце мая вспыхнули беспорядки в Южной исправительной колонии общего режима № 51, что на Люстдорфской дороге. Тогда пострадали и были доставлены в больницы 14 сотрудников пенитенциарного заведения.
На рассмотрение комиссии Министерства юстиции были поданы материалы относительно консервации учреждения, а заключенных обещали «разбросать» по другим колониям.
Вместе с тем общественники ставят под сомнение официальную информацию пенитенциариев, поскольку утверждают, что им достоверно известно о планах по захвату «колониальной» территории.
«Уже не первый год некие чиновники и бизнесмены вынашивают идею организовать на территориях, высвободившихся после переселения ряда одесских колоний и СИЗО, увеселительные заведения. Сейчас появился нужный повод — бунт в колонии», — говорят активисты.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Одесском СИЗО откроют отель и развлекательный центр.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Девушка, а можно с вами познакомиться? — У вас что, мало разочарований в жизни было?