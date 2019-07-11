Из скандально известной исправительной колонии этапировали всех заключенных

Общество и люди

В Одессе из Южной исправительной колонии № 51 этапировали всех заключенных. «430 заключенных перевели в другие исправительные учреждения, двое вышли на свободу по условно-досрочному освобождению, еще один в связи с окончанием срока отбытия наказания», — сообщили в Южном межрегиональном управлении по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Минюста Украины.

Таким образом, пенитенциарная служба реализует идею о полной консервации данного исправительного учреждения.

Напомним, в конце мая вспыхнули беспорядки в Южной исправительной колонии общего режима № 51, что на Люстдорфской дороге. Тогда пострадали и были доставлены в больницы 14 сотрудников пенитенциарного заведения.

На рассмотрение комиссии Министерства юстиции были поданы материалы относительно консервации учреждения, а заключенных обещали «разбросать» по другим колониям.

Вместе с тем общественники ставят под сомнение официальную информацию пенитенциариев, поскольку утверждают, что им достоверно известно о планах по захвату «колониальной» территории.

«Уже не первый год некие чиновники и бизнесмены вынашивают идею организовать на территориях, высвободившихся после переселения ряда одесских колоний и СИЗО, увеселительные заведения. Сейчас появился нужный повод — бунт в колонии», — говорят активисты.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Одесском СИЗО откроют отель и развлекательный центр.



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