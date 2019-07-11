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«Шахтер» завершил сбор в Австрии поражением от чемпиона Кипра
В четверг, 11 июля, донецкий «Шахтер», в основную группу которого вернулся выздоровевший Дентиньо, завершил программу тренировочного сбора в Австрии. В последнем спарринге соперником команды Луиша Каштру стал 28-кратный чемпион Кипра АПОЕЛ.
Ранее «оранжево-черные» пересекались с командой из Никосии в Лиге чемпионов. В 2011-м дончане сыграли вничью дома (1:1) и победили в гостях (2:0).
В поединке с соперником, которому через пару недель предстоит первый матч второго отборочного раунда Лиги чемпионов с победителем пары «Слован» (Словакия) — «Сутьеска» (Черногория), горняки впервые при португальском тренере не забили и проиграли — 0:1 (Халлениус, 84).
«Шахтер»: Пятов (Шевченко, 71), Болбат (Бутко, 67), Хочолава (Бондарь, 67), Матвиенко, Исмаили (Сиприано, 71), Степаненко (Пихаленок, 71), Марлос (Фернандо, 71), Коваленко (Маркос, 62), Патрик (Бланко-Лещук, 79), Соломон (Тете, 46), Мораес (Сикан, 71).
Напомним, что официальный старт сезона у «Шахтера» намечен на 28 июля, когда дончане сразятся в Одессе за Суперкубок Украины с киевским «Динамо».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Шахтер» на сборе одолел сербский «Пролетер» и австрийский «Вольфсбергер».
Фото ФК «Шахтер»
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