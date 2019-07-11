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В работе Twitter произошел глобальный сбой
Пользователи по всему миру жалуются на неполадки в работе сервиса микроблолгов Twitter. Об этом пишет сайт Downdetector.
Эту же информацию подтверждает и телеграмм-канал 360.
О том, что сервис перестал открываться, сообщают в том числе из России, западной Европы, США и Японии. Не работают ни веб-версия, ни приложения для iPhone и Android. Число жалоб резко выросло примерно после 21:30 по Киеву.
При попытке воспользоваться поиском Twitter сообщает, что сервера соцсети перегружены — необходимо «немного подождать» и повторить попытку. Некоторые пользователи также не могут публиковать твиты.
В Украине у части пользователей перестала отображаться лента.
В Twitter заявили, что выясняют причины трудностей с доступом к сервису. Там пообещали держать пользователей в курсе.
Напомним, что в начале июля произошел глобальный сбой в работе популярных социальных сетей Facebook, Instagram и WhatsApp. Их причиной были названы технические работы, которые проводились в Facebook. Тогда сбой затронул от 80 до 90% всех пользователей. Больше всего жалоб на работу сервисов Facebook поступило из Европы, России и США.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в работе Twitter глобальный сбой был зафиксирован в августе прошлого года. Пользователи в разных странах мира были лишены доступа к ней. В частности, при попытке зайти на главную страницу сети появлялось сообщение о том, что специалисты Twitter устранят проблему в ближайшее время, свидетельствуют данные сайта Downdetector. Однако через клиент TweetDeck доступ к сети микроблога по-прежнему возможен.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?