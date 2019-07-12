- 03:15 Хомчак передумал: украинские корабли пойдут через Керченский пролив
- 02:48 Названы модные купальники лета-2019 в гардеробах Тодоренко, Каменских и других звезд
- 02:25 Жертва безумных плотских утех: женщина засунула мужчине в задний проход стакан, его пришлось доставать хирургам
- 01:50 Искусственный интеллект впервые обыграл в покер одновременно пять профи-игроков
- 01:25 В оккупированном Крыму убили крымского татарина
- 00:55 Лайнер Air Canada попал в зону турбулентности, пострадали десятки человек
- 00:25 «Вам повезет, если не будут проклинать»: Омелян жестко ответил Зеленскому
- 11.07 23:55 Россия готовится признать "Всемирный конгресс украинцев" "нежелательной организацией": что это значит
- 11.07 23:17 В работе Twitter произошел глобальный сбой
- 11.07 23:15 "За меня много дадут": Черновол предложила Зеленскому обменять ее на Сенцова и пленных моряков
- 11.07 22:57 Сборная Украины по баскетболу – серебряный призер Универсиады
- 11.07 22:53 Обстрел автоколонны на Донбассе: в штабе ООС заявили о "самодеятельности" нового главы Донецкой ОГА
Жертва безумных плотских утех: женщина засунула мужчине в задний проход стакан, его пришлось доставать хирургам
В городе Москве (РФ) утренний секс для пары гражданских партнеров закончился 10 июля госпитализацией одного из них с раной прямой кишки. Об этом пишет МК.
Сообщается, что идея расширить сексуальные рамки пришла в голову 49-летней даме, а ее 52-летний кавалер-сожитель (по профессии автослесарь), как он признался, по глупости дал добро. Это был первый подобный эксперимент для обоих партнеров. Они живут несколько лет вместе в квартире на Щелковском шоссе.
С утра перед работой парочка решила предаться страсти. Шалунья в разгар утех бросилась на кухню, где схватила пластиковый стаканчик. Она поместила объект в тело своего кавалера, предварительно сжав пластик руками. По признанию мужчины, особого удовольствия он не получил, а вот последствия оказались очень неприятными — утварь не вытаскивалась из недр тела. Делать было нечего — пришлось вызывать экстренные службы города.
Хирурги извлекли стакан довольно быстро, но возникли осложнения — ткани прямой кишки воспалились и отекли. Незадачливый любовник находится на больничной койке (врачи прогнозируют, что он пробудет здесь 3−4 дня). Он очень смущается, когда получает вопросы об обстоятельствах получения травмы. Дама сердца крайне сожалеет и обещает в дальнейшем не экспериментировать с инородными телами.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», голландец засунул себе в задний проход 15 яиц и чуть не умер.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик приходит домой пьяный, все лицо в помаде, на одежде длинные рыжие волосы… Жена: — Ну и что ты на этот раз придумаешь?! — Ты не поверишь! С клоуном подрался...