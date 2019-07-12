Мир

В городе Москве (РФ) утренний секс для пары гражданских партнеров закончился 10 июля госпитализацией одного из них с раной прямой кишки. Об этом пишет МК.

Сообщается, что идея расширить сексуальные рамки пришла в голову 49-летней даме, а ее 52-летний кавалер-сожитель (по профессии автослесарь), как он признался, по глупости дал добро. Это был первый подобный эксперимент для обоих партнеров. Они живут несколько лет вместе в квартире на Щелковском шоссе.

С утра перед работой парочка решила предаться страсти. Шалунья в разгар утех бросилась на кухню, где схватила пластиковый стаканчик. Она поместила объект в тело своего кавалера, предварительно сжав пластик руками. По признанию мужчины, особого удовольствия он не получил, а вот последствия оказались очень неприятными — утварь не вытаскивалась из недр тела. Делать было нечего — пришлось вызывать экстренные службы города.

Хирурги извлекли стакан довольно быстро, но возникли осложнения — ткани прямой кишки воспалились и отекли. Незадачливый любовник находится на больничной койке (врачи прогнозируют, что он пробудет здесь 3−4 дня). Он очень смущается, когда получает вопросы об обстоятельствах получения травмы. Дама сердца крайне сожалеет и обещает в дальнейшем не экспериментировать с инородными телами.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», голландец засунул себе в задний проход 15 яиц и чуть не умер.

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