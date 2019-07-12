Украина

В Украине приняли закон о химической кастрации педофилов: эксперт объяснила, что это значит

В последний день работы Верховной Рады депутатам удалось принять закон о химической кастрации педофилов. Свою поспешность парламентарии объясняли участившимися случаями насилия над детьми. В то же время юристы уверены, что новый закон абсолютно «сырой», ряд его норм невозможно выполнить, а те, что удастся реализовать, будут легко оспорены в Евросуде.

Юрист-криминолог Анна Маляр считает, что новый закон нарушает фундаментальные права человека, Конституцию и международные нормы. Упоминаемая в законе принудительная химическая кастрация педофилов во всем мире используется как метод лечения, и только в Украине додумались сделать это наказанием.

«Педофилия — это психиатрическая болезнь, — напоминает эксперт. — Но не все, кто совершает половые преступления против детей, больны педофилией, а следовательно не всех надо подвергать химической кастрации».

По прогнозам Маляр, с новым законом наказанные за педофилию легко смогут выиграть дело в Евросуде и добиться от Украины денежной компенсации в 10−15 тысяч евро. «Мы с вами еще не платили из бюджета деньги лицам, совершающим сексуальное насилие над детьми. Теперь будем», — предупреждает юрист.

Что касается упоминаемого в законе реестра педофилов, то, по мнению эксперта, эту норму вообще не удастся выполнить. В законе нет конкретных предложений, как должен выглядеть этот реестр, то есть норма является чистым популизмом. Во-вторых, мировая практика доказала, что открытый реестр больше вредит жертвам сексуального насилия, чем собственно насильникам.

«Американцы ввели открытый реестр и пожалели… Подавляющее большинство случаев сексуального насилия над детьми совершается в семье. И открытый реестр заводит полностью в тень эти преступления», — предупреждает юрист.

Одновременно с законом № 6449 был принят за основу еще один законопроект о противодействии сексуальному насилию над детьми. Эксперт надеется, что новый состав парламента доработает этот закон и именно он станет базовым.

Напомним, ранее в интервью «ФАКТАМ» завкафедрой общей, детской судебной психиатрии и наркологии Вячеслав Мишиев предупредил, что закон о химической кастрации не решит проблему педофилов.

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