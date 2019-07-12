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В Киеве закрывали пять станций метро: подробности и фото с места ЧП
В Киевском метрополитене более чем на час ограничивали движение по «синей» ветке метро. Из-за ЧП на станции «Оболонь» поезда ходили лишь от станции «Теремки» до «Контрактовой площади». По состоянию на 10.30 движение составов возобновилось в обычном режиме.
Как объяснили в пресс-службе подземки, на станции «Оболонь» один из пассажиров упал на рельсы. Пришлось закрыть вход и выход на «Оболонь», а также соседние станции «Тараса Шевченко», «Почайна», «Минская», «Героев Днепра». Происшествие случилось в утренний час пик. Причины падения пассажира на рельсы выясняются: прыгнул он сам или его столкнула толпа при приближении поезда.
Пассажиры жаловались, что из объявлений в метро было непонятно, какие станции продолжат работу. Поток пассажиров с эвакуированной «Оболони» пришел на станцию «Почайна», которая аналогично оказалась закрытой.
Напомним, ранее «Киевский метрополитен» озвучил прогноз по поводу самых загруженных станций к 2020 году.
Фото КП «Київський метрополітен"/Facebook, Клим Братковский/Facebook
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!