Происшествия

В Киеве закрывали пять станций метро: подробности и фото с места ЧП

В Киевском метрополитене более чем на час ограничивали движение по «синей» ветке метро. Из-за ЧП на станции «Оболонь» поезда ходили лишь от станции «Теремки» до «Контрактовой площади». По состоянию на 10.30 движение составов возобновилось в обычном режиме.

Как объяснили в пресс-службе подземки, на станции «Оболонь» один из пассажиров упал на рельсы. Пришлось закрыть вход и выход на «Оболонь», а также соседние станции «Тараса Шевченко», «Почайна», «Минская», «Героев Днепра». Происшествие случилось в утренний час пик. Причины падения пассажира на рельсы выясняются: прыгнул он сам или его столкнула толпа при приближении поезда.

Пассажиры жаловались, что из объявлений в метро было непонятно, какие станции продолжат работу. Поток пассажиров с эвакуированной «Оболони» пришел на станцию «Почайна», которая аналогично оказалась закрытой.

Напомним, ранее «Киевский метрополитен» озвучил прогноз по поводу самых загруженных станций к 2020 году.

Фото КП «Київський метрополітен"/Facebook, Клим Братковский/Facebook

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