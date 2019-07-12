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17-летний вратарь отбил пенальти грудью и умер (фото)
Поединок любительских команд на севере аргентинской провинции Санта-Фе закончился трагедией, сообщает The Sun. Во время матча из-за сердечного приступа умер 17-летний вратарь одной из команд Рамон Исмаэль Коронель.
Игровое время поединка завершилось вничью, и победителя определяли в серии послематчевых пенальти. Рамон сумел отразить грудью решающий 11-метровый удар и начал праздновать успех вместе партнерами по команде. Однако внезапно ему стало плохо, и парень рухнул на газон.
Скорой на стадионе не оказалось, и футболиста отправили в больницу на автомобиле одного из болельщиков. Только вот спасти вратаря не удалось — он умер по дороге. Сообщается, что смерть молодого футболиста наступила из-за проблем в работе кардиореспираторной системы.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что российская гандболистка утонула в Польше.
Фото Twitter
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