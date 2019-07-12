"Русский мир" может поползти дальше: генерал сделал тревожное заявление

Политика

Вражеская идеология «русского мира» уже проникла в Украину, а после выборов антигосударственные силы могут получить рычаги влияния в обновленной Верховной Раде. Такие опасения озвучил «ФАКТАМ» командующий Десантно-штурмовыми войсками ВСУ генерал-лейтенант Михаил Забродский.

Забродский по-прежнему уверен, что одной из целей агрессора в гибридной войне будет контроль за парламентом. «Враг уже даже не у ворот, а во дворе… „Русский мир“ может поползти дальше, причем не через передний край фронта», — объяснил он.

По словам генерал-лейтенанта, враг может прийти к власти в Украине абсолютно законным путем, и это будет не первый такой случай в истории. «В далеком 1933 году в одной из европейских стран гитлеровцы пришли к власти законно — не было ни путчей, ни переворотов. А потом случилась трагедия мирового масштаба», — напомнил командующий ДШВ.

По словам Забродского, наибольшую опасность представляет не открытый враг, а маскирующийся под патриота. «Самый страшный противник как раз тот, которого не видишь. Он маскируется под своего — может носить вышиванку, но при этом молча делает свое дело. Именно о противнике такого рода и идет речь, когда мы говорим о будущей Раде», — добавил генерал-лейтенант.

О том, как армия будет противостоять «русскому миру», читайте в интервью Забродского «ФАКТАМ» «Парадного марша врага по Украине точно не будет».

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