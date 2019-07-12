Близится новое лунное затмение: что о нем надо знать и как себя вести

Стиль жизни

17 июля в 00:31 по киевскому времени (по Гринвичу — в 21:31 16 июля) в знаке Козерога произойдет частичное лунное затмение. О том, что оно несет жителям Земли, как себя вести в это время и чего опасаться, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала астропсихолог Валентина Виттрок. Напомним, ранее Валентина Виттрок подробно рассказала о полном солнечном затмении: что оно принесет и чего опасаться.

— Лунные затмения случаются от четырех до семи раз в году, и, как правило, происходят в полнолуние, — говорит Валентина. — Лунное затмение происходит, когда Луна входит в конус тени от Земли. Если тень Земли полностью закрывает Луну, говорят о полном лунном затмении. Это затмение будет частичным. В Украине можно будет наблюдать его начало и окончание.

Во время любого затмения нужно держать пост, но лунного это касается прежде всего. Это связано не только с самим астрологическим явлением, но и с гравитацией Земли, которая в полнолуние, как известно, самая сильная. Все, что мы пьем и едим в это время, моментально переходит в кровь. Поэтому если вы не хотите впоследствии болеть, соблюдайте пост.

— Что можно делать в лунное затмение?

— В отличие от солнечного затмения, во время которого принято закладывать позитивную программу на будущее, в лунное нужно избавляться от негатива, осложняющего нашу жизнь. Прежде всего желательно помедитировать, и вот как лучше это сделать. За пять минут до начала затмения (учтите, что в каждом часовом поясе это разное время) желательно принять контрастный душ: для женщин в режиме «горячий-холодный-горячий», а для мужчин, наоборот, «холодный-горячий-холодный». После душа нужно лечь, максимально расслабиться и представить себе своего астрального двойника, как будто бы он — а, точнее, вы сами — находится прямо над вами. Вы должны увидеть связь, которая есть между ним и вами: это астральный шнур — воображаемая пунктирная линия, которую можно провести между двумя пупками или от его «третьего глаза» к вашему «третьему глазу». По этому астральному шнуру вы отправляете весь свой негатив, от которого хотите избавиться — лишний вес, вредные привычки, финансовые, профессиональные или семейные проблемы. Представьте их себе в виде нитей, которыми вы обматываете своего астрального двойника, и — отпускаете его в космос. Очень важно в этот момент увидеть, что ваш астральный двойник растворяется — не нужно отправлять в космос мусор, — а вместе с ним растворяются все ваши неприятности, от которых вы избавитесь в самое ближайшее время.

— Что еще стоит сделать во время затмения?

— Можно — и нужно! — прощать обиды, искать потерянные вещи и контакты и обращать внимание на знаки, которые посылают нам высшие силы. А вот переезжать на новое место жительства и совершать крупные финансовые операции в это время не стоит, такие действия чреваты не прибылью, а убытками. В это время также велик риск травм, поэтому желательно соблюдать максимальную осторожность — не заниматься экстремальными видами спорта и не превышать скорость за рулем.

— Как лунное затмение отражается на жителях Земли?

— На всех — по-разному. Людям, которые не знают астрологии и не считают ее наукой, оно, как правило, ничего хорошего не несет. Но так происходит не потому, что они плохо относятся к астрологии, а потому, что не знают, как вести себя в этот период, и все делают неправильно. В момент затмения идет смена циркадных ритмов и физических состояний.

Давно замечено, что во время полнолуния вообще и совпадающего с ним лунного затмения в частности увеличивается количество аварий — на земле, в небе и на море. Не стоит их бояться — к ним просто нужно быть готовым, и тогда в вашей жизни все будет прекрасно.

Что касается меня, то я обожаю лунные затмения. Один раз в такой момент, когда я — так совпало — купалась в море, волной вынесло крестик, возможно, кем-то потерянный. Крестик упал мне прямо на грудь. Я приняла его как подарок, который преподнесли мне высшие силы. Так что затмение — это далеко не всегда плохо, иногда оно может сделать вашу жизнь гармоничной и счастливой.

— Кому и на что нужно обратить особое внимание на лунное затмение в ночь с 16 на 17 июля?

— Надо обратить внимание на то, что оно произойдет в знаке Козерога. Луна — символ наших чувств и эмоций, в то время как Козерог — сдержанный и эмоционально скупой знак, и то, что они сойдутся вместе, говорит, скорее всего, о невозможности — при всем желании — выразить свои эмоции. То есть¬ радость или, наоборот, негодование будут бурлить внутри, но выразить их адекватно по какой-то причине внешнего или внутреннего характера мы не сможем. Поскольку нельзя загонять свои эмоции внутрь, такой диссонанс может быть чреват даже нервным срывом. Чтобы подобного не произошло, найдите возможность выразить их любым приемлемым способом.

Нынешнее затмение — не самое удачное время для руководителей, которые могут столкнуться с откровенным «бунтом на корабле»: недовольством подчиненных, их отказом выполнять свои прямые обязанности, склоками и сплетнями внутри коллектива, которые никак не способствуют его успешной работе. Возможен и вариант, при котором сотрудники разделятся на две части: одна будет тянуть всю работу на себе, другая — откровенно пренебрегать своими служебными обязанностями. Наводить порядок в таком коллективе трудно, но необходимо, если, конечно, его руководитель хочет оставаться таковым. Меры могут быть жесткими, но должны оставаться справедливыми, иначе подчиненные его поступков не поймут.

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