Автор лучшего акробатического гола Лиги чемпионов с ростом 201 см завершил карьеру (фото, видео)

Спорт

Бывший нападающий «Ливерпуля» и сборной Англии 38-летний Питер Крауч завершил карьеру. «После долгих раздумий этим летом я решил завершить карьеру футболиста! Наша прекрасная игра дала мне все. Я так благодарен всем, кто помог мне попасть туда и оставаться там столь долгое время», — написал Питер Крауч в Twitter.

За свою карьеру форвард-гигант с ростом 201 см выступал за «Тоттенхэм», «КПР», «Портсмут», «Астон Виллу», «Саутгемптон», «Сток Сити», «Бернли», «Ливерпуль» и сборную Англии. В составе национальной команды Питер провел 42 матча и забил 22 мяча, выступив в составе «трех львов» на чемпионатах мира 2006-го и 2010 годов.

В футболке сборной Англии форвард забил 22 мяча

В чемпионате Англии Крауч провел более 500 матчей и забил более 130 мячей. В составе «Ливерпуля» он становился обладателем Кубка и Суперкубка Англии, а также Суперкубка УЕФА. В еврокубках провел 53 поединка, 24 раза поразив ворота соперников. Кстати, Крауч вошел в Книгу рекордов Гиннесса как игрок, забивший больше всех голов головой в матчах английской премьер-лиги, — 51 мяч.

Питер Крауч с сертификатом Книги рекордов Гиннесса

Кроме того, Питер Крауч автор самого красивого акробатического гола в истории Лиги чемпионов. Вне конкуренции оказался шикарный удар «ножницами» в ту пору нападающего «Ливерпуля» в ворота «Галатасарая» на групповом этапе Лиги чемпионов в 2006 году.

Полный порядок у Крауча и на семейном поприще. Восемь лет назад футболист женился на модели Эбби Клэнси, вместе с которой воспитывает двух дочерей — 9-летнюю Софи Руби и 4-летнюю Либерти Роуз.

Эбби и Питер вместе уже восемь лет

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бывший форвард сборной Англии выпустил книгу футбольных баек.

Фото Getty Images

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