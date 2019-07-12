За избиение бывшей невесты Владимира Кличко ее нынешнему бойфренду грозит тюрьма

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Стали известны в мельчайших деталях обстоятельства избиения американской актрисы Хейден Панеттьер ее бойфрендом Брайаном Хикерсоном. Как уже сообщали «ФАКТЫ», инцидент произошел 2 мая. Спустя три недели судья запретил Хикерсону подходить к бывшей невесте Владимира Кличко ближе чем на 200 метров. В среду, 10 июля, состоялось очередное заседание по этому скандальному делу.

Суд в Лос-Анджелесе заслушал полицейских, которые приезжали ночью 2 мая по вызову в дом обвиняемого в домашнем насилии. Офицер Эмбер Финдли рассказала, что она и ее напарник приехали по полученному адресу в 01:45 по местному времени. Когда они подошли к парадной двери, Финдли услышала женские крики: «Оу, оу, оу! Ты делаешь мне больно!»

Они позвонили, дверь открыл Брайан Хикерсон. Он заявил офицерам, что находится дома один с собаками. Когда Финдли спросила о женских криках, он ответил, что смотрит телевизор. Полицейские настояли на том, чтобы он впустил их внутрь. Финдли поднялась на второй этаж и обнаружила в спальне плачущую женщину. Это была Хейден Панеттьер.

«Ее лицо было в крови, свежие следы ударов сразу бросались в глаза. Они были даже на веках. На шее я увидела следы пальцев, с левой стороны. Думаю, Хикерсон не хотел нас впускать, потому что Панеттьер — знаменитость. И он понимал, что дело получит широкую огласку», — сказала Финдли. Она сразу отвела Хейден в ванную и помогла ей умыться.

Затем принялась расспрашивать о том, что произошло. Офицер отметила, что Панеттьер была сильно возбуждена. Эмбер приходилось некоторые вопросы повторять несколько раз. Тем не менее, Хейден понимала, о чем ее спрашивают, и отвечала достаточно четко и подробно.

Актриса рассказала, что была вместе с Хикерсоном в заведении Cabo Cantina в Голливуде. Они оба изрядно выпили. Когда приехали домой, произошла ссора. Она началась перед входной дверью. Повод Хейден не помнила. Вроде, из-за ключа, который они не могли найти. Брайан трижды ударил ее по лицу, но не кулаком, а раскрытой пятерней.

«По словам Хейден, после третьего удара у нее из носа пошла кровь. Но Хикерсона это не остановило. Она сказала, что отправляется спать и поднялась наверх. Он пошел за ней. Уселся на Панеттьер сверху и принялся хлестать ладонями по лицу. Она пыталась сопротивляться — выставила одну руку вперед, стремясь отодвинуть Брайана. Тогда он схватил ее за волосы…» — сообщила в своих показаниях Эмбер Финдли.

Панеттьер также рассказала офицеру, что Хикерсон уже не в первый раз распускает руки. Она подняла свитер, в котором была, и показала другие следы насилия на теле — синяки и ссадины. Кроме того, синяки были и на руках. Хейден заявила, что Брайан избил ее, когда они были в Пуэрто-Рико в конце апреля.

Адвокат Хикерсона Роберт Ханкофф попросил судью снять обвинения. Он указал на то, что Панеттьер сопротивлялась. «Это было не избиение, а драка. Насилие проявили обе стороны», — подчеркнул защитник. Кроме того, он указал, что Хейден была пьяна и не могла адекватно оценивать происходящее.

Однако судья Дэвид Филдс не принял во внимание аргумент адвоката. «Сегодня такие уловки уже не проходят», — заявил Филдс. В результате он оставил в силе решение об освобождении Хикерсона под залог в размере 50 тысяч долларов, принятое ранее 23 мая.

«Я понимаю, что обвиняемого раньше не было проблем с законом, его ни разу не арестовывали. И я бы принял это во внимание, выбирая меру пресечения, если бы не тот факт, что он уже не в первые поднял руку на свою подругу. Ему показалось недостаточно того, что он разбил ей нос. Он продолжил, последовав за ней в спальню. Мы имеем дело фактически с тремя избиениями за очень короткий срок. Первый случай произошел в Пуэрто-Рико. Остальные два — в один вечер! Поэтому обвиняемый остается под залогом», — сказал судья.

Рассмотрение дела продолжится через две недели. Брайан Хикерсон обязан явиться в суд. В противном случае его арестуют. Если вина Хикерсона будет доказана, ему грозит тюремное заключение сроком до четырех лет.

Семья Хейден приветствовала решение судьи. Родители актрисы выразили надежду, что Хикерсон получит по заслугам и окажется в итоге за решеткой.

Напомним, в августе прошлого года стало известно, что Владимир Кличко и Хейден Панеттьер расстались. Их роман длился без малого девять лет. До свадьбы дело так и не дошло. В декабре 2014 года американка родила дочь Кайю. После разрыва отношений воспитанием девочки занимается Кличко.

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