В ожидании звезд и скандалов: в Одессе стартует юбилейный кинофестиваль (фото)

Шоу-бизнес

В пятницу, 12 июля, в Одессе стартует юбилейный, десятый международный кинофестиваль (ОМКФ-2019). Торжественная церемония открытия состоится в помещении Национального театра оперы и балета. К нему проложена красная дорожка, по которой пройдут почетные гости — именитые отечественные и зарубежные кинематографисты. А пока, за несколько часов до события…

В центральной части города перекрывают (за сегодняшний день уже вторично, в первой половине дня крестный ход УПЦ МП парализовал движение в центре Одессы) движение автотранспорта. В частности, подъезды к Театральной площади, где расположен театр, по улице Ланжероновской, Пушкинской, Ришельвеской, Екатерининской.

«Это вынужденная мера, поскольку в дни церемоний открытия и закрытия в центральной части города большое количество автотранспорта и пешеходов, — пояснили в Одесском горсовете. - Помимо прочего, накануне и после церемоний проводится монтаж (демонтаж) оборудования. Аналогичная процедура предусмотрена для проведения показа фильма на Потемкинской лестнице».

Фильмом открытия станет французская лента «Прекрасная эпоха» режиссера Николя Бедоса, которая громко заявила о себе на недавнем 72-м Каннском кинофестивале.

«Она рассказывает о Викторе — человеке, которому уже за шестьдесят. Его жизнь переворачивается с ног на голову, когда жена изменяет ему с другом семьи. Одновременно с этим Виктор узнает о новом развлечении: с помощью исторической реконструкции компания предоставляет клиентам возможность окунуться в прошлое», — сообщили «ФАКТАМ» организаторы одесского кинофорума.

Главный герой картины решает оживить самую памятную неделю своей жизни — когда 40 лет назад встретил большую любовь. Главные роли в фильме исполнили Даниэль Отей, Гийом Кане и Фанни Ардан.

Что до создателя ленты, то режиссер Бедос дважды номинирован на Премию Мольера, поставил четыре спектакля. Кроме того, написал сценарии для ряда телевизионных и полнометражных фильмов. Три романа его авторства также стали успешными. Последний из них — La Tête Ailleurs — разошелся тиражом более 120 тысяч экземпляров.

В программе ОМКФ-2019 — более 100 кинолент. Местные, а также приехавшие на ОМКФ многочисленные киноманы с нетерпением ожидают «чего-то необычного, какой-то клубнички». Из разряда таковых — демонстрация во внеконкурсной программе «Гала-премьеры» документального фильма «Вайншейн» — о голливудском продюсере Харви Вайнштейне, который был обвинен в сексуальных домогательствах. Два года назад Вайнштейн проходил в качестве подсудимого в делах о сексуальных домогательствах. Тогда его многолетняя карьера была разрушена.

Сюжет фильма повествует о ярком восхождении Вайнштейна в мире кино, о том, какой ценой он добился власти и популярности. И, конечно же, о его позорном уходе из киноиндустрии.

Мировая премьера картины состоялась в этом году на кинофестивале «Сандэнс». В этой киноленте бывшие сотрудники, сокурсники и журналисты размышляют относительно восприятия Вайнштейна публикой как провидца, одновременно описывая его попытки подавить движение #MeToo и удержать власть после скандала. Фильм создала британская режиссер документального кино Урсула Макфарлейн, четырехкратная номинантка на премию BAFTA. В украинский прокат «Вайнштейн» выйдет 22 августа.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что юбилейный Одесский международный кинофестиваль будет проходить 12 по 20 июля. А специальным гостем ОМКФ станет французская актриса и певица Катрин Денев.

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