Происшествия

Массовое отравление в лагере под Одессой: в больнице 46 детей

В Белгород-Днестровском районе Одесской области, в поселке Сергеевка, были срочно госпитализированы 46 детей, получивших пищевое отравление в оздоровительном лагере. Факт массового отравления зафиксирован в ночь на 12 июля на госпредприятии «Оздоровительно-спортивный лагерь „Медик — 2“ Государственного университета медицины и фармации им. Николая Тестемицяну» (Кишинев, Молдова). Об этом сообщили в областной администрации. (Напомним, на днях дети отравились в лагере в Коблево.)

В лагере находятся 226 детей в возрасте от 7 до 14 лет. Госпитализированы 46 человек: 32 ребенка находятся в Белгород-Днестровской городской многопрофильной больнице.

«Еще 14, из которых трое контактных, доставили в инфекционное отделение Центральной районной больницы в селе Шабо. В лагере дежурит бригада экстренной медицинской помощи. Медики диагностировали у детей острый гастроэнтероколит», — уточнили в администрации.

По словам и. о. главы обладминистрации Светланы Шаталовой, в настоящее время на территории лагеря работают представители регионального управления Госпотребслужбы, государственного учреждения «Одесский областной лабораторный центр МЗ Украины». Ситуацию координирует директор департамента здравоохранения обладминистрации.

«Принимаются все необходимые меры для выяснения причин отравления. Состояние детей — легкой и средней тяжести. Дети получают всю необходимую терапию. В больницах имеется достаточное количество медицинских препаратов для шоковой, дезинтоксацийной терапии», — сообщила Шаталова.

Для выяснения причин и обстоятельств возникновения заболевания начато санитарно-эпидемиологическое расследование, предусматривающее обследование объекта. Проводится инспекция заведения на соблюдение требований в области безопасности пищевых продуктов. Берутся пробы для проведения соответствующих лабораторных исследований.

Как отмечается, по результатам служебного расследования будут приняты жесткие меры. В региональном главке Нацполиции уточнили, что также госпитализированы трое взрослых. О происшествии в полицию сообщили должностные лица поселкового совета. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 137 («Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей») Уголовного кодекса Украины.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Кировоградской области 11-летняя девочка попала в реанимацию, после того как поела рыбу горячего копчения.

А во Львовской области недавно оказались в больнице с пищевым отравлением 28 человек, из которых 8 — дети.

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