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Мир

Очнулись: власти России заговорили о бессмысленности уничтожения санкционных продуктов из Европы

15:39 12 июля 2019 184
Уничтожение санкционных продуктов в России
Инф. «ФАКТОВ»

Практически через пять лет после того, как в России вступил в силу указ президента РФ Владимира Путина об уничтожении «санкционных продуктов», в российском правительстве задумались над тем, что это — не правильная практика.

Так, российский вице-премьер-министр Алексей Гордеев высказал идею годные в пищу продукты после проверки использовать по назначению, а не уничтожать. Как передает ТАСС, так Гордеев отозвался на инициативу Роспотребнадзора о запрете уничтожать пригодные продукты на законодательном уровне. По его словам, этот вопрос следовало бы «проработать» на будущее.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в первые месяцы действия указа Путина (с 6 августа по 7 ноября 2015 года) в России было уничтожено 787 тонн продуктов.

В августе прошлого года в российской прессе опубликовали данные Росстата, согласно которым россияне (после введения запрета на ввоз в страну качественных продуктов из-за рубежа) стали питаться много хуже. На такой шаг российские власти пошли в ответ на санкции, введенные западными странами в ответ на агрессию России в Украине.

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